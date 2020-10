Slik sparer du tusenvis av kroner på taco

Kjøttdeig, salsa, krydder, mais, ost, rømme … Tacomåltidet har ofte mange ingredienser, og handleturen kan bli dyr om man ikke følger med. TV 2 hjelper deg har undersøkt om det spiller noen rolle hvor man handler inn.

Billigkurv og merkevarer

I ti uker har vi sjekket prisene på tacoprodukter hos Rema 1000, Kiwi, Extra, Coop Mega og Meny. I undersøkelsen har TV 2 hjelper deg sjekket prisene på to handlekurver; én bestående av kjente merkevarer som for eksempel Santa Maria og Old el Paso, den andre med butikkenes billigste alternativer, som First Price og Prima.

BILLIGMERKER: Alle kjedene har egne tacoprodukter som ofte er billigere enn de kjente merkevarene. Foto: Marte Pettersen/TV 2

Man kan faktisk spare flere tusen kroner i året om man velger butikkenes egne merkevarer (EMV).



Prisene ble sjekket hver fredag, og oftest var disse billigst hos Kiwi og Extra. Kjeden som hadde høyest pris på egne merkevarer var Coop Mega.

Disse varene ble sjekket: Kjøttdeig

Ost

Rømme

Mais

Salsa (medium)

Tacokrydder

Tacoskjell

Tortillalefse

Paprika (rød)

Tomat

Agurk

Isbergsalat * Prisene på to ulike handlekurver ble sjekket: butikkenes billigste alternativer, samt en med sammenliknbare merkevarer.

Lønnsomt tilbud

En av ukene i pristesten har Meny tilbud på tacovarer. TV 2 hjelper degs undersøkelse viser at det lønner seg å handle inn til fredagstacoen hos Meny når de har tilbud. Merkevarekurven kostet 319,50 kroner hos Meny denne uka. Til sammenlikning kostet samme kurv 344,30 kroner hos Rema 1000, som var nest billigst den aktuelle uka.

Hos billigkjedene er det svært jevnt. Det er tydelig at de følger med på hverandres priser og justerer sine deretter. Ofte er prisene identiske hos Kiwi, Rema 1000 og Extra.

Klart dyrest

Uansett om du velger butikkenes egne produkter eller kjente merkevarer er det dyrest å legge handleturen til Coop Mega. Du kan spare opptil femti kroner på én tacomiddag om du handler hos en av billigkjedene.

I snitt kostet en handlekurv med kjente merkevarer 380,55 kroner hos Coop Mega, mens snittprisen hos Kiwi var på 329,79 kroner.