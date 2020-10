Gjorde sjokkfunn i populær barneleke

Baby Born-dukken har vært populær i over 20 år. Det spesielle med den er at den kan drikke, spise og bade. Nå frarådes det å la dukken bade med barnet.

– Det er ekkelt. At man leker med sånt er jo egentlig helt hårreisende, sier mamma Silje Kristin Borg-Vatne. Familien har flere Baby Born-dukker, en av dem har gått i arv fra mor til datteren Ane-Emilie (6).



OVERRASKET: Mor Silje Kristin Borg-Vatne og datteren Ane-Emilie Vatne Gaup (6) ble overrasket da de så mugg innsiden av de eldste dukkene. Foto: Pernille V. Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Kan gjøre barn syke

For det som gjør Baby Born spesiell gir også gode forhold for vekst av bakterier og sopp på innsiden av dukken. Jo eldre den er, jo mer mugg og bakterier vil du trolig finne inni dukken.

Det kan være farlig. Forrige uke kom nyheten om to år gamle Baylor som ble alvorlig syk av det som vokste på innsiden av badeleken hans.

Overlege ved Oslo universitetssykehus, Tonje Reier Nilsen, er ekspert på allergier og lungesykdommer hos barn. Hun mener muggsoppen er mer ekkel enn farlig og er mest bekymret for bakteriene som vokser i dukkene.

– Særlig hvis barnet svelger dette vannet, så kan det få magesyke, diaré og oppkast. Det kan også få infeksjoner som øyekatarr eller ørebetennelse, sier hun.

Det er spesielt tarmbakterier, som kan komme inn i dukken når barnet bader sammen med den, Reier er bekymret for.

– Jeg tror nok jeg ikke ville anbefalt å ha dukken i badevannet til barnet, sier barnelegen.

Slik er testen gjennomført

UNDERSØKER: Mycoteams daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen og rådgiver Malin Siljedahl undersøker dukkene. Foto: TV 2 hjelper deg.

TV 2 hjelper deg har sjekket innsiden av seks Baby Born dukker fra ulike familier. Tre er fra familien til Silje Kristine Borg-Vatne. Alderen på dukkene strekker seg fra fire til 25 år.

I tillegg kjøpte redaksjonen en helt ny dukke, som de badet og matet i tre måneder. Etter hver gang fulgte de renseprosessen som anbefales i brukanvisningen.

Etter bading eller mating av dukken, skal man rense den ved å mate den med såpevann, deretter rent vann, så vann med eddik i og deretter rent vann igjen. I tillegg må dukken tørke helt til den skal brukes igjen. En tidkrevende renseprosess det er lite sannsynlig at småbarnsfamilier tar seg tid til.

Alle dukkene ble undersøkt på et laboratorium hos firmaet Mycoteam.

Også ny dukke har tarmbakterier

NY DUKKE: Også i den helt nye dukken som ble godt rengjort etter hvert bad og mating, var det tarmbakterier. Foto: Pernille V. Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

De eldste dukkene har mugg og mye bakterier på innsiden. Når dukkene åpnes kan man tydelig se muggsoppen som gror på innsiden.

Alle dukkene utenom én har mye vekst av bakterier på innsiden. I tre av dukkene er det også tarmbakterier.

– Det er like skittent som et baderomssluk på innsiden. Det vokser alle typer bakterier på alle utenom én, sier daglig leder ved Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jenssen.

Det er dukken på fire år som ikke har bakterier på innsiden. Den har ikke badet eller blitt matet med "dukkematen" som følger med Baby Born, men kun fått rent vann å drikke.

EKKELT: Det var tydelig begroing på innsiden av rørene inni dukken. Her er innsiden av en av de eldste dukkene på over 20 år. Foto: Pernille V. Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

– Hvis du gir disse dukkene mat og bader med dem, vil du få begroing på innsiden, sier Jenssen.

SVARTSOPP: På innsiden av de eldste dukkene og dukken på åtte år, fant Mycoteam sopp. Foto: Pernille V. Dvergedal/TV 2 hjelper deg.

Den nye dukken, som har blitt rengjort etter hvert bad, har mye bakterier på innsiden.

– Den dukken her har ganske rik gjærsoppflora og en del tarmbakterier innvendig. Litt mer tarmbakterier enn de andre, sier Jenssen.

Bakteriene kommer fra barnet den har badet sammen med.

Det er imidlertid ikke funnet muggsopp, noe som kan tyde på at renseprosessen hjelper på mugg, men ikke bakterier.

Produsenten gjør endringer

Det er tyske Zapf Creation AG som er selskapet bak Baby Born. Administerende direktør for markedsføring og produktutvikling, Wolfgang Hoffmann, sier Baby Born er en trygg leke:

– Generelt er det kjent at leker, og spesielt de som er i kontakt med vann, er eksponert for forurensning. Derfor er det viktig å være veldig nøye med å følge våre anbefalinger for dukken og rengjøre og tørke den ordentlig i henhold til instruksjonene. Dette vil minimere vekst av muggsopp, sier Hoffmann.

Han understreker at de eldre dukkene over 20 år ikke var ment å bades med, men kunne mates.

Han erkjenner at alle badeleker med hull i er utsatt for både sopp og bakterier, og at små barn er utsatt ettersom de kan finne på å svelge vannet de bader i. Derfor endrer produsenten instruksjonene for bruk av dukken, heretter vil de fraråde å la dukken bade sammen med barnet.

– Vi er helt enige med Tonje Reier-Nilsen. Så hvis du vasker, tørker og respekterer dette rådet, så mener vi at dukken er 100 prosent trygg, sier Hoffmann.