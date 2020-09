– Han var som en sinna schæfer som gneldret om at de måtte slutte å mase

I helgen truet helseminister Bent Høie med å overstyre Oslo kommune dersom de ikke innførte en serie tiltak som ble foreslått av Helsedirektoratet.

Under en pressekonferanse mandag sa byrådsleder Raymond Johansen at han mente helseministeren hadde gått altfor langt.

– Inngripende tiltak må innføres med stor varsomhet. Vi har vært en smule uenig om hvilke tiltak vi skal innføre. Jeg synes helseministeren gikk for langt. Vi er veldig tjent med at vi står sammen og at vi stoler på hverandre, sa byrådslederen under pressekonferansen.

Johansen og byrådet sa nei til flere av tiltakene som Helsedirektoratet anbefalte Oslo å innføre.

– Et gufs av USA

Retorikkekspert og assisterende professor ved Høyskolen Kristiania Kjell Terje Ringdal sier til TV 2 at seansen som utspilte seg under mandagens pressekonferanse, var spesiell.

– Det som var interessant, var at det kunne minne litt om USA, med myndighetsnivåer som går imot hverandre. Du hadde Bent Høie som presidenten og Raymond Johansen som guvernøren, sier Ringdal og legger til:

– Ting ble satt på spissen, ved at regjeringen sier at hovedstaden skal gjøre det på en bestemt måte. Det har vi vel aldri opplevd før, og det var et lite gufs fra USA, sier han.

SPESIELT: Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal legger ikke skjul på at han synes seansen som utspilte seg mellom Bent Høie og Raymond Johansen var spesiell. Foto: Morten Holm

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud sa mandag at Raymond Johansen hadde et sterkt behov for å si ifra om hvem som var sjefen i Oslo og at han ikke ville bli overstyrt av nasjonale myndigheter.

– Helseministeren prøvde også å tone konflikten ned. Dette er likevel det heftigste jeg har sett av krig mellom Arbeiderpartiet og Høyre, og stat og kommune under denne pandemien. Det er en nerve her nå, sa Eriksrud.

– Sinna schæfer

Ringdal mener det var overraskende at Høie gikk så langt som å true med å overstyre Oslo.

– At Høie presiserer at det er de som har makten, er i norsk sammenheng det samme som å bruke et veldig eksplisitt språk og veldig strenge ord. Det var overraskende, sier han.

Ringdal trekker særlig frem måten Raymond Johansen kommuniserte på. Underveis i pressekonferansen leste han opp tiltakene som var anbefalt fra helsemyndighetene, og avsluttet setningen klart og tydelig med:

«Det gjør vi ikke.»

– Johansen sendte et tydelig signal om at han ikke syntes dette var greit. Han var som en sinna schæfer som gneldret om at de måtte slutte å mase, sier retorikkeksperten.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Raymond Johansen. Han hadde ikke anledning til å svare.

– Sitter lenger inn

Til tross for den tydelige uenigheten mellom helseminister Høie og byrådsleder Johansen, tror ikke Ringdal at dette vil ha stor innvirkning på folk flest.

– De fleste har registrert at det var temperatur, men jeg frykter ikke at dette vil forme folks oppfatning av myndighetene. Ingen har mistet ansikt, ikke minst etter at de ble enige, sier han.

Men Ringdal tror Høie vil tenke seg om en ekstra gang før han eventuelt pålegger Oslo nye tiltak.

– Det kommer nok til å gå bra mellom Oslo, regjeringen og staten. Men det sitter kanskje litt lenger inn neste gang når helsemyndighetene ønsker å gi råd. Da vil de kanskje være litt mer forsiktige, sier han.

Etter byrådet i Oslo sin pressekonferanse mandag kveld, har Høie uttalt at han stiller seg 100 prosent bak tiltakene i Oslo.

– Jeg vil takke byrådet for at de nå kommer med en samlet tiltakspakke som er god og tilstrekkelig for å håndtere smittesituasjonen nå, sa Høie.