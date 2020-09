Varsler gransking av Melkøya-brannen

- Hendelsen vi så i går er svært dramatisk. Det er ikke noe vi har sett tidligere i virksomheten, og er noe som er oppsiktsvekkende. Det har vært noen mindre branner på land tidligere, men ikke av dette omfanget, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet, Inger Anda, til TV 2.

– Derfor har vi i dag fattet beslutning om at saken er av en slik karakter at vi går inn for å granske den, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet, Inger Anda, til TV 2.

Hun sier at det viktigste for Petroleumstilsynet er å finne ut hva som forårsaket brannen.

– En hendelse av denne typen er så dramatisk og skremmende, og er virkelig noe som understreker poenget med at man ikke skal ha flammer eller gnister på et anlegg med petroleum. At det i dette tilfellet var en åpen brann inne på Melkøya er meget alvorlig, fastslår hun.

Teamet fra Petroleumstilsynet reiser opp til Hammerfest onsdag.

– Vi vil kartlegge hendelsens omfang og forløp. Potensielle konsekvenser og faktiske konsekvenser vil være en del av granskningen, forteller hun.

Petroleumstilsynet håndhever det regelverket som ligger til grunn innenfor bransjen, og jobber med å sjekke at regelverket til enhver tid er fulgt.

– Om det skulle være grunn til reaksjon fra vår side, kan det være en juridisk forpliktende reaksjon ovenfor selskapet, slik at man unngår at slike hendelser skjer igjen i fremtiden.