– Burde kommet påbud tidligere

Pia Garsord (19) var en av mange som brukte munnbind på trikken i Oslo tirsdag ettermiddag etter at påbudet ble innført.

Påbudet gjelder dersom man ikke kan holde en meters avstand til andre reisende.

Garsord mener det var å tide med et påbud.

– Det er bra at det påbud om munnbind. Jeg mener det burde kommet påbud om det tidligere. For å kunne besøke bestemor på sykehjemmet så må jeg også bruke det, sier hun til TV 2.

PÅBUD: Det er påbudt med munnbind på kollektivtrafikken i Oslo hvis man ikke klarer å holde en meter avstand til andre. Foto: Berit Roald / NTB

19-åringen håper påbudet vil kunne fungere.

– Jeg opplever det slik at folk har vært litt dårlige på å bruke munnbind til nå, sier hun.

Vil ha strengeste tiltak

Også andre som tok trikken i hovestaden tirsdag, mener et påbud er bra.

Anders Thveten, som brukte munnbind på sin reise, mener at tiltaket om munnbindpåbud burde ha vært innført for lengst.

– Jeg vil at de skal innføre de strengeste tiltakene som mulig, slik vi kan komme oss tilbake til normalen, og ikke fortsette med svake tiltak der vi ikke kommer noen vei. Jeg håper folk følger påbudet, sier han til TV 2.

Tone Nybø, som også brukte munnbind tirsdag, er enig i at et påbud er riktig.

– Er du bekymret for økt smitte?

– Ja, jeg vil ikke at det skal holde på lenger nå. Jeg tror folk er lei og sliten av alt nå egentlig. Man håper på at den første bølgen skulle være den verste. Kanskje derfor det er verre å henge med på tiltakene nå enn tidligere, sier Nybø.

TV 2 var tirsdag ettermiddag også i kontakt med flere personer på Oslo S som mente at et påbud om munnbind burde ha kommet tidligere. Flere var også stort sett for strengere tiltak.



Dropper munnbind

TV 2 tok tirsdag i kontakt med minst fem personer som ikke brukte munnbind på kollektivtransporten etter at påbudet ble innført. De ønsket imidlertid ikke å la seg intervjue.

Arnfinn Ree brukte ikke munnbind på trikken tirsdag. Men det betyr ikke at han bryter påbudet.

RISIKOSONEN: Arnfinn Ree sier han er i risikosonen, men holder avstand til andre reisende. Foto: Truls Naas / TV 2

– Påbudet om munnbind er veldig fornuftig. Det er fornuftig dersom man reiser i rushtrafikken og ikke klarer å holde en meter avstand, sier Ree til TV 2.

– Du bruker ikke munnbind nå?

– Nei, og det er fordi jeg klarer å holde avstand fra andre folk. Om jeg ikke klarer det nå, utenfor rushtiden, så venter jeg heller på neste trikk, sier han.

– Jeg tar ikke kollektivtransport i rushtiden. Jeg er i risikosonen, og kommer ikke til å utsette meg for det. Hadde jeg måttet ta trikken i rushtiden, hadde jeg skaffet meg munnbind, sier Ree.

Politiet vil ikke følge opp

Mandag kveld kunngjorde byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at Oslo kommune innfører en rekke nye tiltak, blant annet et påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde én meters avstand til hverandre. Tiltakene varer i første omgang i to uker.

TILTAK: Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Johansen opplyste på pressekonferansen at politiet skal håndheve at alle har med munnbind, og han sa at han har hatt kontakt med politimesteren i Oslo om «å bruke noe ressurser» på å håndheve påbudet.

Det er ennå uklart hva straffen vil være for å bryte påbudet. Helsebyråd Robert Steen (Ap) sa at han tror det vil være straff nok dersom politiet ber deg gå av trikken eller T-banen dersom du ikke har munnbind på.

Politiet sier imidlertid til NTB tirsdag at de ikke kommer til å bruke ressurser på å følge opp om folk bruker munnbind eller ikke.

– Vi skal ikke inn på trikkene for å sjekke, det har vi ikke kapasitet til. Dersom det blir meldt om store problemer opp imot dette, så får vi revurdere, men vi kommer i utgangspunktet ikke til å bruke ressurser på dette, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt.