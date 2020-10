Marianne (38) trodde kjæresten og barna ville få det bedre når hun tok sitt eget liv

På en strand i Bamble, i Vestfold og Telemark, leker Per Kristian (33) og sønnen Herman (2) med en ball i høstsola.

SAMMEN: Per Kristian og sønnen Herman (2) jobber med å forme et nytt liv - alene. Foto: Petter Sørum-Johansen/ TV 2

Det ser idyllisk ut for utenforstående. Men bakteppet er langt fra det.

For fire måneder siden tok Hermans mamma, Marianne Lande Hallingskog (38), livet sitt.

Det var en helt vanlig dag i slutten av mai i år.

Morgenen var ganske grå og vinden røsket i husveggen.

Per Kristian sa hadet til Marianne i gangen, før han dro på jobb.

– Det var siste gang jeg så henne i live, sier Per Kristian.

Tilfeldighet

Per Kristian Simmerlund møtte Marianne ved en tilfeldighet i 2014.

De jobbet begge i NAV. Plutselig en dag sto hun på kontoret hans. Det ble et kort møte, men Per Kristian klarte ikke å glemme den sprudlende jenta med det lange, lyse håret.

– Marianne var en person som man husket og la merke til – både utseendemessing, men også den herlige rungende latteren hennes, sier Per Kristian og smiler.

DØD: 24. mai tok Marianne Lande Hallingskog (38) livet sitt etter å ha slitt psykisk i mange år. Foto: Privat

En kveld ikke lenge etter satt Marianne i sofaen hjemme og kikket på Per Kristians Facebook-profil. Hun kom borti knappen for å legge han til som venn. Det lyste på Per Kristians telefon. Han smilte bredt.

De møttes og praten gikk lett.

– Det var en hyggelig og fin tid, sier Per Kristian og mimrer tilbake.

Åpen om problemene

Allerede på deres første date fortalte Marianne at hun jobbet med seg selv og gikk til samtaler. Per Kristian ble imponert over at hun delte noe så privat, så tidlig.

– Jeg syns hun var tøff. Jeg så på det som en styrke at hun var så åpen, sier han.

Etter hvert som de ble bedre kjent, ble Per Kristian stadig mer forelsket. Men han fikk også vite enda mer om hvordan kjærestens psykiske problemer påvirket henne i hverdagen og at hun hadde, og hadde hatt det, svært vanskelig i perioder.

Per Kristian forsøkte å hjelpe, men skjønte at det var lite han kunne gjøre.

Både Mariannes datter Sofie (9) og deres felles sønn Herman (2) lyste opp dagene hennes, men de kunne ikke hjelpe henne.

– Jeg forsto etter hvert at problemene var så store at jeg ikke strakk til. Når ting var på det mørkeste og mest alvorlige, kunne jeg bare være der for henne. Samme hva jeg prøvde, ble det håpløst. Det eneste jeg kunne gjøre var å holde rundt henne og fortelle at jeg var glad i henne. Og det gjorde jeg hele tiden, sier han.

Redd og fortvilet

Selv da alt var på det mørkeste, delte Marianne tankene med kjæresten.

Marianne fortalte Per Kristian at hun var redd, fortvilet og så ingen utvei på ting. Hun følte at hun ikke var en god nok mamma, ikke en god nok kjæreste, strakk ikke nok til på jobb og hadde rett og slett ingen verdi.

– Jeg så hvor flink hun var med barna. Hun overøste dem med kjærlighet, omsorg og alt de hadde behov for. Derfor var det vondt å stå på sidelinja og se at hun ikke delte disse tankene om seg selv, sier Per Kristian.

På det mørkeste tenkte Marianne at både hun selv og alle rundt henne hadde det bedre dersom hun tok livet sitt.

TUNGT: Per Kristian innrømmer at det til tider var tungt å dele livet med en kjærest som slet psykisk. Men han ga aldri opp håpet om at hun skulle komme seg ut av mørket. Foto: Petter Sørum-Johansen/ TV 2

Også disse tankene delte hun med kjæresten.

Hun fortalte at hun var redd. Redd for hva de mørke tankene kunne få henne til å gjøre.

– Det er utrolig vanskelig å høre slike ord fra en person man elsker. Jeg hadde så inderlig lyst at hun skulle se seg selv med mine øyne, se alt det positive jeg så, sier Per Kristian.

Frustrerende ventetid

Marianne fikk ulik profesjonell hjelp opp gjennom årene. Hun hadde en fantastisk fastlege som stilte opp hele tiden, og hun var flere runder i spesialhelsetjenesten med utredning og behandlinger. Noe fungerte, mens andre ting fungerte overhode ikke.

– Marianne var optimistisk og ønsket hjelp. Men i psykiatrien tar ting lang tid. Når man famler i mørket og endelig strekker ut hånda og ber om hjelp, er det veldig frustrerende at det er flere måneders ventetid for å komme til, sier han.

På vårparten i år begynte Marianne å gå til en psykiater, som ga henne god hjelp.

Men Per Kristian beskriver kjæresten som en utålmodig kvinne.

– Jeg håpet at hun ville investere i den tiden det tok, slik at hun etter hvert ville få det bedre og at de dype dalene ikke ville bli fullt så dype. At hun kunne lære seg verktøy for å takle mørket og at vi kunne takle de sammen, sier Per Kristian.

Klarte ikke mer

Men mørket ble for altoppslukende for den 38 år gamle småbarnsmoren.

Per Kristian satt på jobb den 24. mai, da telefonen hans begynte å vibrere intenst på pulten. Da han så at Mariannes bror, venninne og eks-kjæreste forsøkte å få tak i han, forsto han at noe alvorlig hadde skjedd.

De hadde alle forsøkt å ringe Marianne, uten å få svar.

TABU: Per Kristian deler Mariannes historie i håp om å bryte ned noen barrièrer og tabuer rundt selvmord og psykisk helse. Foto: Ingvill Drægni/ TV 2

Politiet ble kontaktet. Før Per Kristian rakk å komme seg hjem hadde de brutt opp døren.

På stuebordet lå to brev og telefonen hennes.

Det ble umiddelbart satt i gang en stor leteaksjon.

Politiet var veldig opptatt av hvilke steder som hadde betydning for Marianne.

– Men jeg visste at dersom hun skulle ta livet sitt, ville hun aldri gjøre det på et sted som betydde noe for henne eller oss. Så selv på sitt mørkeste var hun omtenksom, sier han og blir stille.

Alene i skogen

Timene gikk og det ble natt. Først i 17-tiden dagen etter ringte Per Kristians telefon. Bilen hennes var blitt funnet. Politiet satte i gang et hundesøk.

Ikke lenge etter fikk Per Kristian beskjeden: De hadde funnet Marianne og hun var død.

– Det skar til i hele meg av fortvilelse og sorg. Det er forferdelig å tenke på hvor vanskelig hun har hatt det. Hvor alene hun må ha vært der ute i skogen, sier Per Kristian mens en tåre triller nedover kinnet.

600 selvmord årlig

Dessverre er Per Kristian langt fra alene om å sitte igjen som etterlatt etter selvmord.

Hvert år er det rundt 600 personer som tar livet sitt her til lands.

Per Kristian har lyst til å dele Mariannes historie i håp om å bryte ned noen barrièrer og tabuer rundt selvmord og psykisk helse.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon: 116 123 Kirkens SOS døgnåpne krisetelefon:

22 40 00 40 Leve - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Telefon: 22 36 17 00 (hverdager 9-15 eller e-post: post@leve.no)

– Mariannes hjertesak var mer åpenhet rundt psykisk helse. Hun sa flere ganger at hun skulle ønske hun var tøffere og kunne stå lenger framme i lyset og kjempe kampen for åpenhet. Men det klarte hun ikke. Derfor skal jeg kjempe kampen for henne, sier Per Kristian.

Fjerne tabu

Nylig la regjeringen fram sin nye handlingsplan for forebygging av selvmord, der målet er at ingen nordmenn skal ta sitt eget liv.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er positiv til at etterlatte etter selvmord deler sin historie, for å skape en større åpenhet i befolkningen.

ÅPENHET: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil jobbe for større åpenhet om psykisk helse . Foto: Fredrik Hagen/NTB

– Skal vi skal lykkes med å få ned antallet selvmord i Norge, er vi nødt til å gjøre arbeidet mot selvmord til et samfunnsansvar. Vi er nødt til å sørge for at det blir mer åpenhet om psykisk helse, sier Høie.

Han presiserer at han mener vi alle må jobbe for en grunnleggende forståelse i samfunnet om at vi alle har en psykisk helse.

– Og ikke minst må vi alle jobbe for å ta vare på vår psykiske helse, på samme måte som vi tar vare på vår fysiske, sier Høie.

For Per Kristian sin del var valget om åpenhet helt naturlig. Det støttet både hans og Mariannes familie.

– Det handler ikke om å gi noen som tar sitt eget liv en heltestatus, men det handler om å si ting som det er. Livet var så vanskelig at Marianne tenkte at å ta livet sitt var den beste løsningen. Det er brutalt, men det er sannheten, sier Per Kristian.