Barnevennlig tacolaks med en skikkelig søt dessert

Wenche har besøk av Magnus (8). Sammen lager de i dag et glutenfritt festmåltid.

Tacolaks servert med tomatsalsa, guacamole og oppblåste poteter

Begynn med de oppblåste potetene:

Varm stekeovnen til 300 grader. Del 4-5 store poteter i båter. Vend potetbåtene i ca. 1 ½ dl olje og dryss godt med 1 ss salt/flaksalt og pepper, legg i et ildfast fat. Senk varmen i stekeovnen til 200 grader når du setter inn potetene. De er ferdige etter ca. 30 minutter. Kjenn etter med en gaffel at de er møre.

Fortsett med tomatsalsa:

2-3 modne klasetomater

1 fedd hvitløk

Eventuelt ½ finhakket frisk rød chili

1-2 ss chilisaus

1 ss olivenolje

Salt, pepper

Finhakk tomatene, hvitløk og bland med chilisaus (eventuelt ketchup). Smak til med salt og pepper og eventuelt finhakkede urter, for eksempel basilikum eller koriander.

Guacamole:

Skrap ut kjøttet av to modne avocado, press over litt sitron eller lime for å beholde fargen og for smak. Tilsett 1 krm salt, 1 fedd finhakket hvitløk, pepper, 1-2 ss olivenolje og 2 ss sweet chilisaus.

Tacolaks:

Ca. 600 g laksefilet uten skinn og ben

Salt, pepper

4-5 ss glutenfritt strøbrød, eventuelt knuste glutenfrie knekkebrød

2 ss tacokrydder, NB: Sjekk at krydderblandingen ikke inneholder hvetemel

1 dl nøytral olje til steking

Skjær laksefileten i fingertykke staver, dryss på salt og pepper. Vend laksebitene i glutenfritt strøbrød/knuste knekkebrød blandet med tacokrydder. Stek laksebitene på begge sider i olje i middels varm panne, 2-3 minutter på hver side.

Server med poteter, guacamole og tomatsalsa.

Rocky Road, på Magnus sin måte:

Oppskriften er glutenfri.

Melkefri, fri for egg og eventuelt nøtter: Sjekk de produktene du tilsetter (velg i fra hyllene med produkter uten egg, melk, gluten og nøtter). Les på ingredienslisten.

Bruk denne oppskriften som en base og tilsett det du liker best!

Du trenger en liten langpanne kledd med bakepapir (ca. 20x20 cm)

Dette trenger du:

175 g smør, eventuelt margarin uten melk

4 ss lys sirup

350-400 g god sjokolade, jeg velger som regel en mørk sjokolade (eventuelt like deler lys og mørk sjokolade for å få en mildere smak) Melkefri bruk en sjokolade uten melk 150 g grovknust sprø glutenfrie kjeks, med eller uten nøtter.

25 g puffet ris eller cornflakes (glutenfritt)

Ca. 75 g små marshmallows (store marshmallows klippes i biter)

Ca. 75 g grovhakkede nonstop eller M (nøtter med sjokolade) NB: Sjekk at de er glutenfrie.

8-10 seigmenn klippet i biter

Eller finn dine søte, sprø og seige favoritter og lag din versjon av Rocky Road

Slik gjør du:

Smelt smør og sirup i en kjele. Ta kjelen av platen og tilsett grovhakket sjokolade. La sjokoladen smelte og rør blandingen jevn og hell over i en stor bolle, med plass til det du skal tilsette. Vend lett sammen slik at sjokoladen smører seg rundt kjeks og nonstop. Fordel massen i en bakepapirkledd form. Dryss eventuelt marshmallows på toppen. Sett kaldt til det stivner. Del opp i biter og oppbevar kjølig i en boks.

Kokosmakroner med sjokolade:

4 eggehviter

200g kokos

150 g sukker

1 ss potetmel

Slik gjør du:

Bland alt i en tykkbunnet kasserolle. Varm opp under omrøring til en seig deig 6-8 minutter, den skal ikke koke! Bruk to teskjeer og sett topper på bakepapirkledd stekebrett og stek midt i varm stekeovn 200 grader i 10-15 minutter. Avkjøl på rist. Frys for å holde dem myke eller oppbevar i tett kakeboks.

Om ønskelig kan kakene dyppes i sjokolade.

Glasur: Brekk 100 g mørk sjokolade i biter. Legg i en liten bolle, eventuelt sammen med 10 g delfiafett eller smør. Sett over i en liten kasserolle med vann/vannbad. Bollen skal dekke kasserollen. Varm opp, trenger ikke koke. Smelt og rør om. Dypp de stekte kokosmakronene i den smeltede sjokoladen. Sett på rist til avkjøling.