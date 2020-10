Velaug (57) lot det grå håret vokse ut – så begynte jobbene å tikke inn

– Jeg ble oppdaget på gaten. Det kom en fyr bort til meg og spurte om jeg hadde lyst til å bli modell. Jeg tenkte: «Hvorfor ikke prøve?», forteller Velaug Skandsen Rustad (57) til God morgen Norge.

Da var hun 19 år, og begynte å jobbe for klesmerket Lois. Ett år senere, på en motemesse der flere motebyråer hadde stands, kom hun i kontakt med Team Models.

– Vi ble enige om at jeg skulle begynne å jobbe for de, og nå har jeg vært der i 37 år, så det er ganske lenge, forteller hun.

BLE MAMMA: Da Velaug ble mor, bortprioriterte hun modelljobben. Foto: Privat

Se hele intervjuet øverst i saken!

Prioriterte bort jobben

Men selv om hun hadde et modellbyrå i ryggen, tok karrieren aldri helt fart. Hun hadde andre jobber ved siden av og fikk etter hvert barn, som da ble hennes hovedprioritering.

Velaug fikk noen oppdrag mens hun gikk gravid, men hun valgte å ikke fokusere for mye på modelljobben.

Da hun var i midten av 30-årene, begynte hennes første hvite hår å melde sin ankomst.

– Jeg fikk ganske tidlig grått hår – det har jeg arvet av min far som fikk hvitt hår tidlig. Jeg som veldig mange andre stripet håret mitt med lyse striper, men så kom det hvite striper av seg selv etter hvert – og det passet jo egentlig ganske fint. Så da sluttet jeg å stripe det, og siden har det hvite håret vært varemerket mitt.

GJENNOMBRUDDET: Det var etter dette coveret at modellbransjen virkelig fikk øynene opp for Velaug. Foto: Brigitte Magazine Les mer Foto: Vogue Les mer Foto: Space NK Les mer Foto: Nivea Les mer Foto: Femina Les mer Foto: Elle Les mer Foto: Douglas Les mer

Håret ble etter hvert helt hvitt, og noen år senere ble hun kontaktet av det tyske modellbyrået Model Team, som gjerne ville ha Velaug i stallen sin. Hun ble sendt til Cape Town for å gjøre en moteserie og et cover for Brigitte Woman, som var det største bladet for 40 + i Tyskland.

– Etter det coveret fikk jeg en forespørsel fra Nivea, og jeg gjorde en verdensomspennende kampanje for de, og det var det som gjorde meg kjent i utlandet, forteller 57-åringen.

Stor internasjonal

Velaug sitt ansikt var på «billboards»over hele verden, og tilbudene begynte å renne inn. Etter oppfordringen fra mannen hennes, sluttet hun i jobben sin som administrasjonssekretær og hun bestemte seg for å satse fullt på modellkarrieren.

– Jeg lever litt i øyeblikket, mens han er litt mer fremoverrettet. Så han ga meg et spark bak, også tenkte jeg: «Nå må jeg satse. Enten må jeg gjøre det nå, eller så går det toget», sier hun og fortsetter:

– Det var litt skummelt, for det er en ensom jobb. Du treffer masse nye mennesker hele tiden og du reiser mye alene, men jeg er en person som tar litt ting som det kommer, så det gikk egentlig veldig greit.

TAKKNEMLIG: Velaug er glad for at hun fikk sitt store gjennombrudd som voksen, og er takknemlig for karrieren hun har fått. Foto: Agnes Mogstad/ God morgen Norge

Når Velaug ser tilbake på sin karriere, er hun glad for at hun først fikk sitt store gjennombrudd som godt voksen.

– Det er fantastisk i forhold, tror jeg, fordi som 16-åring er man ganske utsatt og sårbar. Når du er voksen så står du mye tryggere i deg selv, du står på egne ben, kjenner på egne grenser og tør å si ifra når ting ikke er greit, og det tror jeg er mye vanskeligere for de unge modellene.

En økende trend

Moteekspert Marianne Jemtegård forteller til God morgen Norge at Velaug er et godt eksempel på at det mer enn noensinne handler om mangfold i mediebransjen og reklamebransjen.

– Man skjønner at konsumentene er ikke bare de som er 20 år eller yngre. Både ulike størrelser, hårfarger og alder er med på å sette farger på mediebildet og gjøre det mer spennende, foreller hun.

Lurer du på hvilke farger du bør gå med når hårfargen forandrer seg og pigmentene forsvinner? Marianne gir deg svaret:

Også på bildedelingstjensten Instagram trender #goinggrey. Hun tror at korona-situasjonen, med stengte frisørsalonger, karantene og mye hjemmetid, har litt av skylden for at mange nå velger å la håret gro og naturen gå sin gang.

– Veldig mange av oss har blitt bedre kjent med vårt naturlige grå hår og det har ført til at #goinggrey har tatt helt av på Instagram – hvor man kan følge prosessen til kvinner i alle aldre som gradvis blir gråere, og hvordan man skal omfavne denne forvandlingen i livet.

Velaug er takknemlig for å få muligheten til å vise mangfold ved å stolt bære sitt gråe hår.

– Jeg synes det er helt fabelaktig! Jeg tror det har masse å si og sender signaler om at det å bli eldre er ikke så farlig. Skjønnhet er noe som kommer innenfra og markedskreftene har også skjønt det at det er et stort marked for 40 år og oppover, så jeg synes det er veldig bra.