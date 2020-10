Senkveld-Harald blir hyttebaron

I fjor kom nyheten at den tidligere Senkveld-programlederen, Harald Rønneberg (47), hadde begynt å utvikle og designe hytter for å selge dem.

I 2018 ble det klart at TV-programlederen via sitt selskap Basic Holding AS, hadde kjøpt fem nye tomter i Nore og Uvdal. Tomteprisen lå ifølge Østlendingen på totalt 3,75 millioner kroner.

– Det er klart vi skal tjene penger, men det er ikke noen gullgruve. Det er heller ikke det viktigste. For oss handler det like mye om å heie på Uvdal. Det er så mange flinke folk og godt driv i bygda, fortalte Rønneberg til avisen.

Utvider

På Instagram sin historiefunksjon delte Rønneberg at han har store planer for hytteprosjektet.

– Noen av dere har sikkert fått med dere at vi bygger noen hytter her, men nå klinker vi til og skal sette opp noe som heter Uvdal Lodge. Vi skal sette opp 12 vakre leiligheter midt i skibakken, forteller han.

Leilighetene er priset fra 3.250.000,- til 5.450.000, som betyr at programlederen kan drive god butikk om alle blir solgt.

Avslører TV-planer

I samme historie på Instagram kan Rønneberg meddele den gledelige nyheten at han snart er aktuell på TV.

– Jeg har det utrolig gøy med å lage TV-program om dagen, det nye programmet mitt er helt fantastisk og jeg gleder meg til å vise det frem, forteller en fornøyd programleder.

God kveld Norge har ikke lykkes med å få en kommentar fra Rønneberg.