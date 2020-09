Går mot munnbind-påbud i Oslo-regionen

Minst én kommune ønsker å oppfordre innbyggerne sine til å droppe reiser til Oslo. Flere er imidlertid positive til et munnbindpåbud.

– Hvis vi hadde vært alene i verden, hadde vi ikke gjort dette. Men vi er i fellesskap i kamp mot korona. Viruset har ingen kommunegrense, sier ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm kommune (Ap) til TV 2.

TV 2 har klartlagt hva de 19 nabokommunene til Oslo skal innføre av smitteverntiltak etter oppfordring fra helseminister Bent Høie (H).

Over halvparten positive

Høie var klar på at han ønsket at kommunene skulle legge seg på samme tiltakspakke som byrådsleder Raymond Johansen la frem mandag kveld.

Tiltakene som ble innført der, var påbud om bruk av munnbind i kollektivtransporten, forbud mot arrangementer innendørs med mer enn 50 personer, påbud om at restauranter og utesteder registrerer gjester og bruk av munnbind i hjemmetjenesten.

Lillestrøm er en av mange kommuner som TV 2 har vært i kontakt med, som går for å innføre et påbud om å bruke munnbind på kollektivtrafikken.

Så langt viser kartleggingen at over halvparten vurderer å innføre et munnbindpåbud.

– Underlig

Påbudet må vedtas i kommunestyrene i de ulike kommune først, deretter vil det tre i kraft.

Når påbudet vil tre i kraft i kommunene, varierer. For eksempel vil Lillestrøm ha saken opp i formannskapsmøtet onsdag og etter all sannsynlighet vedtas der, mens for eksempel Bærum vil ha tiltakene trolig på plass torsdag.

Ordfører i Gjerdrum kommune Anders Østensen (Ap) sier at man ikke kan forvente at statsrådene nødvendigvis skal ta hensyn til de er en liten bygd med kun 7000 innbyggere, og minimalt med smittetilfeller.

Disse vurderer å innføre munnbindpåbud Bærum

Lillestrøm

Lørenskog

Nittedal

Nesodden

Rælingen

Lier

Frogn

Vestby

Enebakk

Gran

Lunner

Nordre Follo

Asker Disse er positive til tiltak, men har ikke bestemt hva: Hole

Gjerdrum Disse har ikke svart:

Aurskog-Høland

Ås

Han er likevel litt skeptisk til noen av tiltakene.

– Folk vil kanskje synes at det er underlig å pålegge munnbind når det er ingen som kjører kollektivt på grunn av busstreiken. Da kan det oppfattes som at man pålegges noe som er meningsløst, og man må ha tillit til at tiltakene som blir satt, tas alvorlig, sier Østensen til TV 2.

– Klokt å utsette

Ordfører i Lunner kommune Harald Tyrdal (Ap) sier at også de er positive til tiltak, men vil også oppfordre alle sine innbyggere til å droppe unødvendige reiser til Oslo.

– Det er noen som nødvendigvis må reise til Oslo, da må man forholde seg til at Oslo har en høy smitte og ta forholdsregler. Munnbind er et av dem. Det er også mange som reiser inn til Oslo i sosiale sammenkomster, men det kan være klokt å utsette det akkurat nå, til smittesituasjonen kommer mer under kontroll, sier Tyrdal.

Ordføreren i Vestby kommune Tom Anders Ludvigsen sier det er viktig å ha en felles forståelse for tiltakene, og at de vil legge seg på lik linje med Oslo.

– Vi har mange pendlere, og det vil være dustete å ha munnbindet i lomma, også skal ta du det på når du passerer grensa til Oslo, sier Ludvigsen.

Ordfører i Lørenskog kommune, Ragnhild Bergheim, sier til TV 2 at de vurderer å innføre et munnbindpåbud fordi hun mener et påbud ikke kan opphøre på kommunegrensa i og med at mange pendler.

Hva som endelig bestemmes, blir klart tirsdag ettermiddag eller onsdag.

– Vi har ikke konkludert ennå, men det er jo rart hvis et munnbindpåbud opphører ved kommunegrensa mellom Oslo og Lørenskog. Det er ikke logisk at man må sitte med munnbind på en stappfull buss på vei fra Oslo til Lørenskog, og så ta av munnbindet når man passerer kommunegrensa, sier Bergheim.