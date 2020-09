– Alle sprang nakne rundt da Røkke og Celina kom susende inn

I kveld: Se returkampen Ferencvaros-Molde (3-3) fra kl. 20.30

Bortsett fra Rosenborg er det ingen andre norske lag enn Molde som har spilt Champions League-fotball. Det skjedde i 1999/00-sesongen. Da tok moldenserne seg til gruppespill i Champions League etter å ha slått ut lag som CSKA Moskva og Mallorca på veien.

På den tiden var Mallorca et av Spanias aller beste lag. Noen måneder før dobbeltoppgjøret mot Molde hadde øylaget blitt nummer tre i serien og tapt 1-2 i cupvinnercupfinalen mot Lazio.

Riktignok hadde den religiøse stjernekeeperen Carlos Roa lagt opp i påvente av dommedag, men med spillere som Miquel Soler, Vincente Engonga, Lauren, Ariel Ibagaza, Jovan Stanković og en ung Diego Tristan i stallen var det få som ventet at Molde skulle gå videre etter 0-0 i første oppgjør på Røkkeløkka. At moldenserne hadde solgt viktige Trond Andersen til Wimbledon mellom de to kvalikrundene hjalp heller ikke.

– Ulidelig spennende

Det var en heksegryte som ventet på ferieøya.

– Jeg husker at det var jævlig varmt. Luftfuktigheten gjorde at det var bortimot 40 grader, forteller Erik Brakstad, Moldes daværende trener.

– Det kokte på alle mulige måter. Det var et sjokk for oss å komme dit. Vi rakk akkurat å bli litt vant til varmen før vi skulle spille kamp. Jeg rakk ikke å bli skikkelig nervøs engang, sier Knut Anders Fostervold. Han var lagets kaptein i den avgjørende returkampen.

Stankovićs straffescoring 21 minutter ut i kampen så lenge ut til å bli kampens eneste. Så fikk Molde straffespark seks minutter før slutt.

– Det som sitter igjen var at vi fikk en scoring annullert i forkant av straffesparket. Det var ingen som forsto hva som hadde skjedd, men heldigvis fikk vi straffesparket. Det var ulidelig spennende. Andreas var en kald fisk, mimrer Brakstad.

DAGEN DERPÅ: Molde-trenerne Erik Brakstad (i midten) og Reidar Vågnes (t.v.) fikk god pleie på hotellet etter seieren over Mallorca. Foto: Kjell Herskedal, SCANPIX Foto: Kjell Herskedal

– Jeg husker det var en jevn og tett kamp. I situasjonen som endte med straffespark satte Thomas Mork ballen i mål først. Så blåste dommeren og annullerte. Da tenkte jeg: «Å ja, vi er der. Det er en sånn type bortebane». Vi var sikre på at vi ble bortdømt, men i stedet fikk vi straffe. Håpløshet ble snudd til glede, legger Fostervold til.

Røkke-feiring i garderoben

Etter noen nervepirrende minutter kunne Molde-gjengen slippe jubelen løs. På tribunen viftet Kjell Inge Røkke og Celina Midelfart med Molde-skjerfene før de ble med spillerne på feiringen i garderoben.

– Jeg husker scenene med Kjell Inge Røkke og Celina Midelfart som kom stormende og jublende inn i garderoben da vi skiftet. Det var fantastisk. Alle sprang nakne rundt da de kom susende inn. De var så glade - ekte glade. Det var noe av det sterkeste - jubelscenene i garderoben med Røkke, Celina Midelfart og hele pakken. Det tror jeg vi alle husker. Jeg tror Kjell Inge synes det var stort også, humrer den tidligere Molde-kapteinen.

SUPERPAR: Kjell Inge Røkke og Celina Midelfart var et av Norges største kjendispar i 1999 og begynnelsen av 2000-tallet. Foto: Thomas Bjørnflaten

– Det var en spesiell følelse. Jeg husker jeg lå i bassenget sammen med laglegen, Kjell Erik Strømskag, og kikket på stjernehimmelen den kvelden. Det var en spesiell opplevelse. Det var først da det sank inn, fortsetter han.

Byttet ut ved pause på grunn av fødsel

Selve Champions League-eventyret stoppet etter seks gruppespillkamper. Fem tap og én seier var fasiten etter kamper mot Porto, Olympiakos og Real Madrid. Både Brakstad og Fostervold mener salget av Andersen var uheldig med tanke på mulighetene til å avansere fra gruppespillet.

– Internt var vi selvfølgelig ikke fornøyde med det. Han var en viktig byggestein i laget vårt. Vi spillerne var ikke glade for at han ble solgt, men vi skjønte hvorfor det skjedde. Det var mye penger den gangen, sier Fostervold.

– Hadde Trond spilt for oss i gruppespillet, hadde vi tatt poeng hjemme mot Porto og Real Madrid. I etterkant har jeg sett Olympiakos-kampen om igjen. Jeg tror ikke det har vært spilt bedre kamper på Molde stadion enn den 2. omgangen vi hadde mot Olympiakos, forteller Brakstad.

Fostervold startet de fire første kampene i Champions League. Han ble ikke med borte mot Porto på grunn av nær forestående fødsel. Babyen lot vente på seg, så Fostervold tok sjansen på å spille hjemmekampen mot Real Madrid en uke seinere.

– Jeg måtte ut etter 45 minutter. Jeg fikk vite seinere at vi tapte 0-1. Det var litt kjipt å være så nær, men det er bare sånn det er. Real Madrid vant Champions League den sesongen, så det var ikke noe tullelag. Det ble en spesiell kveld på mange måter. Det var en fantastisk dag, jeg glemmer aldri den. Han (babyen) kom rett over midnatt, så jeg rakk å være med på fødselen, sier Fostervold.

Optimister

Nå står Molde på terskelen av et nytt Champions League-eventyr. Etter 3-3 i det første oppgjøret må Molde vinne i Budapest. Champions League-heltene fra 1999 er sterke i troen.

– Det skal spilles for tomme tribuner. Da betyr ikke bortebane så mye. Dommerne blir ikke påvirket på samme måte som de kan bli i normale bortekamper. Jeg tror det er fullt mulig. Det Molde viste den første halvtimen i andre omgang sist er på et så høyt nivå at jeg føler det er fullt mulig. Jeg er mye mer optimistisk enn resultatet i det første oppgjøret skulle tilsi. På maksnivå er Molde bedre enn Ferencvaros. Det var veldig urettferdig at Molde ikke vant forrige oppgjør, analyserer Fostervold.

Brakstad mener Molde hadde stilt sterkere dersom en klar førsteellever hadde blitt drillet fra sesongstart.

– Alt går an. Det er litt mer vrient med 3-3. Det betyr at kampen må vinnes. Borteformen til Molde i serien har vært veldig svak. Molde har byttet veldig på hvilke spillere som starter, og det tror jeg ikke er noen fordel. Mot Ferencvaros i dag ser vi naturligvis det beste mannskapet. I 1999 var det de elleve beste som spilte. Man ser det også på Bodø/Glimt. De spiller kamp etter kamp med samme mannskap. Det er uforståelig at de ikke gjør det her i Molde også, sier Brakstad, som legger til at skader har en del av skylden.

Eks-treneren mener utstillingsvinduet Champions League gjør at pengene man får for deltakelse, opp mot 250 millioner kroner, kommer godt med.

– Det er en enorm prestasjon hvis de klarer det. Det genererer mye penger også. Når Molde kommer i slike situasjoner blir vanligvis spillere kjøpt opp, og da kan det være greit med noen ekstra kronasjer i kassen, sier han.