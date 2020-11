Tiril Sjåstad Christiansen (25) har blitt mor

Sjåstad Christiansen og forloveden Stian Lauritzen har fått barn.

Hun deler selv nyheten på Instagram.

– Endelig var hun her, lille Vega. Vi nyter hvert eneste sekund med vår nye hjerteknuser som allerede er blitt en uke gammel, skriver Sjåstad Christiansen.

Den nybakte moren skryter også av barnefaren.

– Han har vært en klippe fra første rie og har studert ammeteknikker, formet puppene mine til "hamburgere" og holdt ut med et hav av barseltårer som har strømmet på de siste dagene, skriver hun.



Sørlandsfamilie

Den tidligere freeski-stjerna avslørte forholdet med Lauritzen I 2017. Den gang jobbet han som personlig trener og osteopat for snowboardlandslaget.

– Stian og jeg møttes gjennom snowboardlandslaget som han jobber tett med. Det føles som vi har vært sammen i ti år, sa hun til TV 2 den gang.

Sjåstad Christiansen kjøpte i fjor et hus i Oslo, men klarte å slå seg til ro i hovedstaden. Derfor kjøpte paret et hus Lauritzens hjemby, Grimstad.

Dette betyr at de vil ha nærhet til Lauritzens far, syklist Dag Otto Lauritzen.

TV-yndling

Sjåstad Christiansen ga seg som landslagsutøver i freestyle etter OL i Pyeongchang. Da åpnet det seg for en TV-karriere.

I 2019 vant Sjåstad Christiansen nemlig «Farmen kjendis».Det samme året tok hun TV-seerne med storm da hun og Nicolay Ramm ledet Idrettsgallaen.

Nå er 25-åringen programleder for «Farmen kjendis», etter at hun tok over for Gaute Grøtta Grav i fjor.