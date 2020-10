Dette venter Norge: – Ikke noen i verden som er verre å møte inne i boksen

Se Norge-Serbia torsdag 8. oktober fra 20.00 på TV 2!

Under en uke gjenstår før den viktigste norske landskampen på årevis går av stabelen på Ullevaal.

Serbia står da på motsatt banehalvdel i EM-playoffsemifinalen, og søndag får man en siste mulighet til å se nærmere på ett av elementene som venter det norske mannskapet torsdag 8. oktober.

I front for serbernes fryktinngytende angrepsrekke står nemlig Aleksandar Mitrovic, som med ti mål i EM-kvaliken og status som en av Englands fremste målgjørere de siste årene er hovedmannen å stanse for det norske laget.

– Han scorer så mye for alle lag han spiller for. Han er rett og slett vanvittig viktig, og også i form. Jeg tror ikke det er noen spiller i verden som er verre å møte inne i boksen enn Mitrovic, sier Endre Olav Osnes.

TV 2-kommentatoren tok for seg Serbia-spissen i forrige helgs utgave av FotballXtra, og mente mye av nøkkelen for norsk suksess til uken ligger i å få hindret nettopp Fulham-spissen gode arbeidsvilkår.

– Han har også spillere rundt seg som kan servere ham, som Dusan Tadic. Men det er den store, store mannen å stoppe. Klarer man å stoppe Mitrovic, så tror jeg man langt på vei klarer å stoppe Serbia, sier Osnes.

Hangeland roper obs, obs

Også i mandagens Premier League-studio ble Mitrovic-tematikken tatt opp, da serberen hadde vært en håndfull for Aston Villa-forsvaret på Craven Cottage. Her viste imidlertid Villa at han kan temmes, da de endte opp som 3-0-seierherrer i Vest-London.

Tidligere Fulham- og Norge-kaptein Brede Hangeland tok for seg innleggssituasjoner, som viste hvordan hans tidligere klubb så absolutt forsøker å spille på gigantens styrker.

– Vi må følge med på Mitrovic, for han blir farlig. Det er denne typen situasjoner Norge skal se opp for. Han er så sterk i feltet. Våre stoppere og egentlig vårt lag på Ullevaal bør prøve å unngå den typen innlegg, for der er han favoritt. Han er så stor, sterk og god i luften, sier Hangeland og roper et «obs obs» til sine landsmenn.

– Ikke denne typen situasjoner. Og kommer de, så må du omringe ham inne i feltet.

