Lillebror Runar Hauge (19) har minst like store ambisjoner som sin Milan-aktuelle storebror. Nå kan han bli hentet inn som erstatter i Glimt-troppen.

Mandag morgen skrev TV 2 at Jens Petter Hauge er på vei til AC Milan.

Bodø/Glimt må dermed finne en erstatter for den fremadstormende kantspilleren, og etter det TV 2 kjenner til skal Ola Solbakken ta over plassen i første omgang.

Daglig leder, Frode Thomassen, tror likevel at den langsiktige ersatteren kanskje finnes innad i familien Hauge. For 19 år gamle Runar skal være et like stort talent som sin 20 år gamle storerbror.

– Han kan bli like god som storebror Jens Petter, og jeg er helt sikker på at Runar tenker at han kan bli enda bedre, sier Thomassen til TV 2.

– Vanskelig å leve opp til mine prestasjoner

Runar Hauge er på utlån til OBOS-klubben Grorud denne sesongen, der han har scoret to mål på ni kamper.

19-åringen håper at brorens exit fra Bodø kan åpne dører for han selv.

– Målet var jo hele tiden å komme hit til Grorud for spille seg i form, og reise hjem til Bodø for å kjempe om spilletid. Så det er kanskje mer aktuelt nå når en blir borte fra den plassen jeg bruker å spille på. Når noen drar gir det jo rom til andre. Glimt kan jo hente meg tilbake når de vil. Så om de har lyst så kommer jeg gjerne tilbake og spiller for dem, sier lillebror Hauge til TV 2.

INTERN KONKURRANSE: Lillebror Runar har fortsatt en vei å gå for å overgå storebror Jens Petter på fotballbanen, men mener bestemt at han er sterkest i familien. Foto: Erik Monrad-Hansen/ TV 2.

Jens Petter Hauge selv tror absolutt at lillebror Runar blir å regne med i årene som kommer, men vil ikke høre snakk om at lillebror er bedre.

– Jeg tror absolutt at han kan bli en Glimt-profil. Jeg tror det er bra for han å få litt kamper og minutter for Grorud, og han får jo spille mer enn hva jeg fikk i Aalesund. Hvis han får noe lignende ut av det oppholdet som jeg gjorde så har Glimt-fansen og Fotball-Norge mye godt i vente, sier han og legger til;

– Det er vanskelig å leve opp til mine prestasjoner i det siste, men han får nå gjøre et godt forsøk, og jeg skal støtte han uansett.

– Det er noen som mener han er bedre enn deg. Er du enig i det?

– Ja, da er han god i alle fall, ler storebror.

Når TV 2 viser lillebror uttalelsene fra storebror vekkes konkurranseinstinktet.

– Han er litt tøff i trynet, men det har han all grunn til å være. Så det er bare gøy. Jeg må jo prøve å bli bedre enn han, det er jo ingen tvil om det. Det er en liten intern konkurranse, og det har det jo egentlig alltid vært. Han ligger litt foran i løypen nå, men jeg har jo tro på meg selv og skal bite godt fra meg, sier Grorud-spilleren.

Treneren har troen

Glimt-trener Kjetil Knutsen sier Runar Hauge kan hentes tilbake fra lånet frem til 2. november. Det er også aktuelt å gjøre.

– Hvor god er han?

– De er litt annerledes. Jens Petter har veldig X-faktor i én mot én, evnen til å dra seg forbi og skape ubalanse og lese kampbildet. Der er Runar litt bak ham. På det fysiske og gjennombruddshissighet ligger Runar litt foran.

– Begge har vært landslagsspillere hele veien. Det er ikke overaskende at han er en av de som kan ta over plassen til Jens Petter. Det er også derfor han har vært på utlån for å få kamptrening, sier Knutsen.

– Hundre nye følgere over alt

Lillebror mener at den interne konkurransen mellom brødrene har vært en fordel for dem begge.

– Jeg har alltid strekt meg etter han. Prøvd å bli rask og god da jeg var yngre. Han har jo måttet holde unna for meg, så jeg har har jo pushet han også. Det er jeg helt sikker på. Så jeg tror at vi begge har hatt godt utbytte av det, understreker han.

I tillegg til sportslig utbytte drypper det også litt ekstra oppmerksomhet på lillebror nå som storebror er nær å bli lagkamerat med Zlatan.

– Jeg kan jo bare tenke meg hvordan pågangen er for Jens Petter når jeg får forespørsler både på Twitter, Instagram og Facebook om hva som skjer. Hvor han skal, og om han skal til Milan. Det er hundre nye følgere over alt som prøver å få noe info ut av meg, ler han.

– Har du spilt inn andre klubber til folk for å løfte interessen rundt broderen, eller?

– Jeg har ikke gjort det til nå, men det er jo noe jeg kunne funnet på gjøre. Men jeg har holdt meg for god for det, smiler han.