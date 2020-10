Faren til Manshaus må i retten: Nekter å la politiet inndra terrorvåpnene

– Våpnene har vært nedlåst forskriftsmessig i et våpenskap og nøklene skjult på annen adresse. At de har blitt stjålet fra ham og brukt til en forferdelig handling, kan ikke han noe for, sier advokat Vibeke Hein Bæra, som representerer Manshaus' far.

Den 11. juni ble Manshaus dømt til 21 års forvaring for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Under angrepet brukte han totalt tre våpen: En Remington-rifle, en Carl Gustav-rifte og et haglegevær. Våpnene hadde han stjålet fra våpenskapet til sin egen far.

To årsaker

Manshaus' far tok tidlig sterk avstand fra sønnens handlinger, som han mener er grusomme og uforklarlige. Han sier også at han ikke trodde sønnen visste hvor han oppbevarte nøklene til våpenskapet.

SKADER: Terrordømte Philip Manshaus (23) avfyrte to skudd inne i moskeen. Foto: Heiko Junge / NTB

Våpnene har siden vært i politiets beslag. Nå ønsker de å inndra våpnene formelt, slik at de kan destrueres. Derfor har de skrevet et inndragningsforelegg til Manshaus' far.

– Vi mener at selve oppbevaringen av våpnene har muliggjort en langt mer alvorlig forbrytelse. Det må samfunnet reagere på, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen, som har skrevet forelegget.

AKTOR: Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen ønsker å inndra våpnene. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Faren til Manshaus kommer imidlertid ikke til å vedta forelegget. Årsaken er todelt, forklarer advokaten hans:

– Han er prinsipielt uenig i at han skal ansvarliggjøres i denne saken, der han har mistet sin stedatter og blitt utsatt for en handling som har rammet ham og familien svært hardt. Dessuten kan et slikt forelegg få konsekvenser for hans jaktlisens og dermed hans hobby som jeger, sier Hein Bæra.

– Det er ikke de faktiske våpnene dette handler om for hans del. Det er politiets fremgangsmåte han reagerer sterkt på. Han har ikke blitt behandlet på en god måte som pårørende i saken, sier hun.

Uenige om dialog

– Men er han villig til å levere inn våpnene hvis politiet går frem på en annen måte?

– Det har ikke vært diskutert. Tvert imot så har politiet valgt ikke å avhøre ham. I stedet har han bare fått et inndragningsforelegg med en frist på fem dager til å vedta, sier Hein Bæra.

Hun legger til at klienten «ønsker å råde over våpnene», og at «det er mulig han uansett vil levere dem til destruksjon selv».

UNDER RETTSSAKEN: Advokat Vibeke Hein Bæra var bistandsadvokat for Philip Manshaus' far under terrorsaken. Nå kan hun bli hans forsvarer. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Politiadvokat Meeg-Bentzen sier imidlertid at politiet har forsøkt å løse saken gjennom dialog, men at forsøket ikke førte frem. Dermed skal saken opp for Asker og Bærum tingrett.

Politiet er dessuten uenige med Manshaus' far i at våpnene var forsvarlig innelåst.

– Innelåst i et skap er bare så sikkert som det kan være hvis man har kontroll på nøklene, sier Meeg-Bentzen.

Kritiserer politiet

Heim Bæra mener politiet selv burde ta kritikk for at våpnene ble stjålet, ettersom de hadde mottatt bekymringsmeldinger om Philip Manshaus og kjente til farens våpenlisens.

Politiet har også fått kritikk for dette i en rapport fra utvalget som gransket måten politiet og Politiets sikkerhetsjeneste (PST) håndterte terrorangrepet.

– Vi mener politiet burde ha varslet min klient om disse bekymringsmeldingene, sier Hein Bæra.

Asker og Bærum tingrett leter nå etter en dato for beramming av saken.

Retten har heller ikke avgjort om Hein Bæra, som var bistandsadvokaten til Manshaus' far under terrorsaken, kan oppnevnes som forsvarsadvokat.

I utgangspunktet har han ikke krav på forsvarer i en slik sak, men Hein Bæra mener hun skal oppnevnes på grunn av sakens spesielle omstendigheter, noe loven åpner for.