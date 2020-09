Erin (26) hetses etter sextreff med «Tinder-daten fra helvete»

TV 2 skrev mandag om australske «Tom» som mistet jobben etter at han skjelte ut en Tinder-flørt fordi hun ikke ville ha sex med ham.

– Du er jævlig stygg. Rumpa di ser ok ut, og du hadde blitt ett ligg. Du hadde bare blitt ett jævla ligg fordi du er en ekkel, feit gris, skrev den forsmådde mannen.

INGEN KJEMI: Erin Hinds fikk det glatte lag da hun avviste Tom. Foto: Erin Hinds

Erin Hinds (26) står nå frem og hevder at hun for en måned siden takket ja til sex med Tom, som australske medier kaller «Tinder-daten fra helvete».

Det skulle Sydney-kvinnen angre bittert på.

Hun syntes ikke at de hadde noe kjemi, og takket derfor nei til å møte ham igjen.

Da satte han i gang en tirade og forsøkte å overbevise henne om at hun faktisk elsket å ha sex med ham.

– Grusom oppførsel

På Instagram forteller Hinds om møtet med Tom.

– Jeg møtte denne fyren på Tinder for en måned siden. Da jeg sa at vi ikke hadde kjemi, skjedde dette. 2020, og menn som dette går fortsatt fritt rundt. Det er en forferdelig og grusom oppførsel, skriver hun.

Og:

– Han var hyggelig helt til jeg sa nei. Siden jeg la ut dette, har tre jenter tatt kontakt og fortalt meg lignende historier. I London og Sydney. Han har vært over alt. Hvorfor har ikke Tinder stanset Tom enda? Det er på tide å få en slutt på dette kvinnehatet.

Kastet ut

Da TV 2 mandag skrev om saken, fortalte Tinder at de nå har slettet Toms brukerkonto.

– Vi tar våre medlemmers trygghet og sikkerhet svært alvorlig, og vi har nulltoleranse for trakassering på nett. Den aktuelle profilen ble fjernet fra Tinder etter å ha blitt rapportert, sa en talsperson.

I tekstmeldinger hun har publisert på Instagram, ser man hvordan Tom angivelig utgir seg for å være sin egen kamerat, Ryan.

Ryan skriver at han vet om alt som skjedde mellom Hinds og Tom, og truer med å dukke opp i baren hun jobber på.

«Pass på å vaske bordet skikkelig, og smil. Ikke bøy deg for mye, sånn at du prøver å suge Toms pikk igjen,» skriver han.

TRUSLER: Tom skal ha utgitt seg for å være en kamerat av ham, som truer med at de skal dukke opp på Erins jobb. Foto: Skjermdump Instagram

«Slut shaming»

Etter at Eirin Hinds fortalte sin historie, har hun også mottatt en rekke ubehagelige meldinger fra personer som mener at hun ikke skal ha sex på første date.

Overfor News.co.au sier Hinds at hun blir «slut shamet».

HETSES: I kommentarfeltet får Erin Hinds hard medfart. Foto: Skjermdump

– Bare fordi jeg er kvinne, forventer ikke folk at vi også bare ønsker sex, sier hun.

Hun sier at det er dobbeltmoralsk at det kun er kvinner som blir hetset i slike tilfeller.

– Ja, jeg dro dit for å ha sex. Men, han inviterte en fremmed hjem til seg for å ha sex. Hvor blir det av folkene som sier at det var farlig for ham, spør hun.

På Instagram langer hun ut mot kritikerne.

– Jeg sa bare at jeg ikke var interessert, og plutselig er jeg ei hore? Han hadde også sex på første date, men det snakker vi ikke om, ikke sant?