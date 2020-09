– Hvordan blir det å gå Zlatan-skolen?

– Det er klart jeg gleder meg til det. For det første er han en fotballspiller som er utrolig god, så man gleder seg selvsagt til å spille med en spiller av det kaliberet. Han har opplevd mye, så jeg skal prøve å lære så mye som mulig av han.

Det sier Jens Petter Hauge til TV 2 grytidlig tirsdag morgen på Bodø Lufthavn – med kurs for Italia og en overgang til AC Milan.

Kilder opplyser til TV 2 at Bodø/Glimt får over 50 millioner kroner for 20-åringen.

Hauge signerer neppe den endelige kontrakten før om et par dager. I dag skal han reise ned og treffe agentene, før det venter medisinsk test og endelig signering i løpet av uka.

Men det er bare formaliteter som gjenstår før han kan blir lagkompis med Zlatan Ibrahimovic & co.

– Har han vært et forbilde for deg?

– Ja, det er klart at man har fulgt med på han, og sett opp til han, så ja, sier Hauge og smiler bak munnbindet.

– Kan du bli like god?

– Ha, ha. Det er vanskelig. Han har opplevd mye og hatt en fantastisk karriere. Jeg skal i alle fall prøve å få en karriere jeg kan være stolt av. Om det blir halvparten av det han har opplevd, så blir jeg nok fornøyd. Samtidig har jeg store ambisjoner på egne vegne.

PÅ FLYET: I 07-tiden tirsdag satte Jens Petter Hauge seg på flyet med kursen for Milano. Foto: Per Angell Berntsen, TV 2.

– Kan dra nytte av mine kvaliteter

Denne uken fyller Zlatan 39 år. Til tross for alderen, er han blant AC Milans viktigste spillere. Superstjernen scoret to mål i serieåpningen, og ti mål på 18 kamper etter at han ble hentet til Milan i vinter.

Nå kan han få en 20 år gammel driblefant ved siden av seg som har scoret 14 mål og slått åtte målgivende pasninger i Eliteserien denne sesongen.

– Han har jo ofte likt å spille med litt like typer som deg. Tror du det kan bli klaff sportslig mellom dere to?

– Ja, det kan det absolutt bli. Og jeg føler han kan dra nytte av mine kvaliteter – og motsatt. Så vi får håpe at vi finner tonen på banen, svarer Hauge.

Satser på unge spillere

AC Milan var et av de store formlagene i Serie A etter koronapausen forrige sesong, og har denne sesongen ambisjoner om å kvalifisere seg til Champions League igjen.

TV 2s fotballekspert sier at det vil bli ekstremt interessant å se Hauge i Milan, så lenge de siste formalitetene går i orden.

– Jeg tror også det kan bli en god match. Jens Petter Hauge kommer til en gammel storhet som har ligget brakk ganske lenge, men hvor pilene nå peker oppover. Milan har også satset på unge spillere i de siste. Mange av nøkkelspillerne er i starten av 20-årene, og de er på ingen måtte redd for å gi unge, fremadstormende talenter sjanser. Det kan passe ham perfekt, sier Mina Finstad Berg.

Kan få tidlig debut

Skulle alt gå i boks tidlig denne uken, kan han få debuten mot Spezia allerede på søndag.

– Det er vingene som er dårligst dekket i dette Milan-laget per i dag. De har enda dårligere dekning på høyre enn venstre, men det er muligheter for Hauge til å få spilletid.

– Ante Rebic er ute med skade nå. Rafael Leão kan spille venstreving og spiss, men han har vært ute ganske lenge med korona. Han kan få spilletid ganske kjapt nettopp på grunn av skadesituasjonen i Milan akkurat nå, mener Finstad Berg.