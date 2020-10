En hendelse på jobben har preget Farmen-Nils: – Har satt dype spor

Brannmannen og røykdykkeren Nils Kvalvik (39) opplevde et mareritt på jobb i Lakselv.

I forrige uke var Nils Kvalvik (39) fra Karasjok storbonde på Farmen, hvor han viste overfor TV-seerne at han er godt vant med utfordringer og stress.

I det daglige livet hjemme i Lakselv i Porsanger jobber han som røykdykker og utrykningssjåfør i Porsanger brannvesen, og han har derfor et yrke som innimellom er fylt av nettopp utfordringer og stress. Dette krever fysisk styrke i tillegg til en sterk psyke.

BRANNMANN: Nils Kvalvik jobber som brannmann og røydykker i Porsanger brann og redning når han ikke er på Farmen. Foto: Privat

Dødsbrann

I vinter skjedde det noe svært dramatisk for 39-åringen på jobb.

– Hvis jeg skal trekke frem en historie som har endret meg som person og som har satt ting i et perspektiv, så er det en dødsbrann jeg var med på. Vi måtte inn i et hus og hente ut en person som hadde brent inne, forteller en beveget Nils Kvalvik til TV 2, da vi møtte ham like før Farmen-innspillingen startet.

Episoden har preget brannmannen fra Karasjok den siste tiden.

– Det har satt dype spor i meg, og det er ganske ferskt. Det er ganske ofte jeg tenker på denne hendelsen, forteller Kvalvik.

Godt støtteapparat

En person døde i i brannen og hendelsen var svært traumatisk og vanskelig for Kvalvik. Han kan ikke få fullrost nok sine gode kollegaer hjemme i Lakselv, som har vært god støtte etter hendelsen på jobb.

– Jeg har fantastiske kollegaer og når vi har vært i hendelser som kan innebære fare for liv og helse, så er det veldig godt å ha sånne typer kollegaer rundt seg. De opplever det samme som deg og det er godt å ha et godt støtteapparat rundt seg, forteller han.

Rett yrkesvalg

Kvalvik ble brannmann i 2016, og grunnen til at han begynte hadde to viktige årsaker, kan han fortelle til TV 2.

– Kjerringa liker menn i uniform og da spesielt brannmenn. Og årsak nummer to var fordi jeg røyker. Jeg tenkte at det å bli brannmann vil gjøre at jeg ville slutte, men jeg røyker nok dessverre fortsatt, forteller han.

«Bingewatchet» Farmen

Kvalvik hadde ikke mye kjennskap til Farmen før han reiste inn på Samsjø gård i sommer. Han hadde ikke sett på programmet siden Gaute Grøtta Grav vant i 2001. Derfor måtte han gjøre god research i sommer og satt seg ned med kona foran TV-en.

– Jeg hadde ikke sett Farmen siden første sesong, før jeg søkte meg inn. Kjerringa og jeg har sett åtte timer hver dag i sommer for å lære meg taktikk, avslører finnmarkingen.

STORBONDE: Nils Kvalvik sammen med Sanna Khursheed (til venstre) og Lene Egeland Hogstad på tingwt inne på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Stor kontrast

Da han kom inn på Farmen fikk han raskt kjenne på at ting var litt annerledes enn hva han hadde sett på TV. Realiteten inne på Samsjø gård var svært annerledes.

– Jeg visste hva en storbonde er, men når det kommer til utvelging av kjemper og sånne ting, så har ikke jeg fulgt helt mønsteret og tenkte mer logisk enn strategisk. Jeg vil framstå som den jeg er der inne, avslutter Kvalvik til TV 2.

