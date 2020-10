Borgar (74) skutt utenfor butikken – siktede uttrykte hat i første avhør

Borgar Giil Andresen ble skutt og drept etter en handletur i Hokksund lille julaften i fjor. Hans svoger er siktet i saken, men nekter straffskyld. Politiet har jobbet ut fra en teori om at de to hadde en konflikt.

23. desember i fjor: Politiet trodde først at det var blitt skutt opp en nyttårsrakett da de rykket ut etter å ha fått meldinger om et høyt smell ved Loe bruk i Hokksund.

På gata fant de Borgar Giil Andresen med skuddskader.

Forbipasserende hadde stoppet og var i gang med hjerte- og lungeredning, men 74-åringen ble erklært død på stedet.

Andre juledag, tre dager etter skytingen, ble Andresens svoger (60) pågrepet i Sverige. Mannen, som er avdødes svoger, ble siktet for drapet.

I sitt første avhør med politiet uttrykte han hat overfor avdøde, får TV 2 opplyst.

– Siktede ga en helt kort innledende forklaring til politiet da han satt i varetekt i Sverige. Etter det har han ikke ønsket å forklare seg for norsk politi. Hvilke opplysninger eller uttalelser han kom med i det innledende avhøret, vil jeg ikke kommentere, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til TV 2.

Prøvde å anmelde før drapet

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet jobbet med en teori om at drapet kan ha vært utløst av en familiær konflikt mellom siktede og avdøde. Politiet ønsker ikke å kommentere denne opplysningen.

ETTERFORSKER: Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen opplyser at politiet snart er ferdig med å etterforske drapssaken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Jeg er kjent med at det var en konflikt mellom avdøde og siktede, men neppe av en slik karakter at det sannsynliggjør et drapsmotiv, sier siktedes forsvarer, advokat John Christian Elden.

Han sier at hans klient nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Borgar Giil Andresens barn representeres av bistandsadvokat Marijana Lozic. Hun sier at hennes klienter ikke var kjent med at det skal ha vært kjent med konflikten, før de ble gjort kjent med det i sakens dokumenter.

FORSVARER: John Christian Elden representerer den drapssiktede 60-åringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

VG har tidligere skrevet at siktede forsøkte å anmelde Andresen til politiet tidligere på drapsdagen.

TV 2 får bekreftet den samme opplysningen, men det er ikke kjent hva den siktede ønsket å anmelde avdøde for.

– Kan ha sagt han ville drepe

Blant bevisene i saken er en video som politiet har sikret.

Det er uklart hva denne viser, men den er trukket frem i fengslingsmøtene. Stridsspørsmålet som forsvarerne og politiet er uenige om er, slik TV 2 forstår det, hvorvidt det er siktede som er på bildene.

Det fremgår også av kjennelsene at 60-åringen skal ha skrudd av mobiltelefonen sin og kjørt mot Vestlandet via Lillehammer dagen etter drapet.

I retten har mannens forsvarere anført at mobiltelefonen var avslått fordi den var tom for strøm, ikke for å unndra seg straff.

I en fengslingskjennelse fra juli går det frem at han kan ha sagt at han vil drepe avdøde, men det er forskjell på å si noe sånt når man er sint og faktisk å gjennomføre drapet, mener 60-åringen.

Før sommeren rekonstruerte politiet drapet i Hokksund. Ifølge Drammens Tidende brukte politiet en bil tilsvarende den siktede skal ha kjørt på drapskvelden.

Veien forbi stedet var sperret da politiet foretok rekonstruksjonen.

Fordi det var vinter, mørkt og snø på drapstidspunktet, var det lagt ut hvite duker, og rekonstruksjonen ble gjort på kvelden for å gjenskape like forhold.

Etterforskes videre

Saken var av politiet først regnet som ferdig etterforsket, men etter at statsadvokaten så på saken, ble politiet bedt om å gjøre ytterligere etterforskningsskritt.

FUNNET PÅ GATA: Da politiet rykket ut, fant de Borgar Giil Andresen på gata. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nå er saken på vei tilbake til statsadvokaten.

– Etter dette vil statsadvokaten vurdere saken og deretter sende sin innstilling til Riksadvokaten, som har tiltalekompetanse i saken, sier politiadvokat Svane Mathiassen.

Av fengslingskjennelsene fra Kongsberg og Eiker tingrett fremgår det at siktede mangler tillit til politiet.

60-åringen har sittet fengslet siden han ble pågrepet andre juledag i fjor. I retten har han flere ganger begjært seg løslatt, uten å vinne frem.

Enken til Borgar Giil Andresen representeres av bistandsadvokat Vibeke Bille. Hun ønsker ikke å kommentere saken.