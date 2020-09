Ligue 1-klubb i forhandlinger om Bohinen-overgang

Etter det TV 2 erfarer kan Eliteserien bli nok en attraksjon fattigere i løpet av kort tid.

Stabæk-profil Emil Bohinen er nemlig sterkt ønsket av den franske Ligue 1-klubben Angers.

Midtbanespilleren har vært linket til flere klubber gjennom hele sommeren, men det skal være forrige sesongs nummer elleve på fransk fotballs øverste nivå som nå er nærmest å få tilslaget på 21-åringen.

En representant fra den franske klubben var etter det TV 2 får opplyst på Nadderud mandag, etter å ha ventet på å legge bak seg den obligatoriske karantenetiden for tilreisende til Norge.

Bjarmann bekrefter at ting kan skje

Torgeir Bjarmann vil ikke kommentere hvorvidt Angers eller noen andre klubber var på Nadderud mandag, men bekrefter at ting kan skje.

– Det rører seg en del ting. Det er en uke igjen av vinduet, så det er helt naturlig at det skjer ting. Men det er ingenting som er klart, og det har heller ikke kommet noen nye bud som vi seriøst vurderer, sier Stabæks sportssjef til TV 2, og fortsetter:

– Vi prater med en god del. Det er mye prat ennå i et marked som er litt treigt. Bortsett fra Jens Petter Hauge, går det ganske treigt for andre. Vi har samtaler med mange, men er ikke i nærheten av noen løsning per nå på at vi blir enige med noen i dag.

– Men det kan skje noe før vinduet stenger 5. oktober?

– Ja, det kan det gjøre, sier han.



Har trent med Premier League-klubb

Bohinen har 38 U-landskamper for Norge, og ser nå altså ut til å følge 20 år gamle Jens Petter Hauge ut Eliteserie-porten og til en stor europeisk liga. Bodø/Glimt-juvelen er som kjent på vei til AC Milan i Serie A.

Bohinen har tidligere vært satt i forbindelse med en overgang til sin far Lars Bohinens gamle klubb Nottingham Forest, og den engelske Championship-klubben skal også ha lagt inn et bud på juvelen. Det skal etter det TV 2 erfarer imidlertid ha vært for lavt.

Forrige sesong var Bohinen også på et treningsopphold i Sheffield United.

Angers ligger på 8. plass etter fem runder av den ferske Ligue 1-sesongen og møter PSG borte i sin neste seriekamp fredag kveld.