Derfor kan debatten bli avgjørende for presidentvalget

For første gang under den amerikanske valgkampen står president Donald J. Trump og motstanderen Joe Biden på samme scene, klar til presidentdebatt.

Det er ventet at over 80 millioner amerikanere vil følge med når president Donald Trump og den demokratiske kandidaten Joe Biden stiller til debatt på TV-kanalen Fox News tirsdag klokken 21.00, lokal tid.

Debattantene skal gjennom seks temaer på 90 minutter, ledet av kanalens journalist Chris Wallace (72).

Dette kan være en avgjørende debatt, da mange allerede har forhåndsstemt før den neste debatten i midten av oktober.

– I et løp som har vært bemerkelsesverdig stabilt under verdensomspennende hendelser vil debattene, spesielt den første, representere en av de siste, virkelige sjansene til å endre spillereglene, sa den publikanske strategikeren Michael Steel til Politico.

Du kan følge debatten på TV 2 Nyhetskanalen klokken 03.00

Historisk viktig debatt

– I amerikansk historie så kunne ikke denne debatten vært viktigere, sier politisk og USA-kommentator Eirik Bergesen til TV 2.

Han begrunner det med at debatten kommer på et tidspunkt der valgkampen har tatt fyr med blant annet New Yorks times avsløringer om Trumps skatteopplysninger, i tillegg til en tid der det ellers drives lite valgkamp på grunn av den pågående koronapandemien.

– Dette er en helt annen type valgkamp hvor presidentkandidatene har vært mindre ute blant velgerne, og kommentert hverandre i mediene mindre enn ved tidligere ved tidligere valg, sier Bergesen.

Viruset og økonomien

Den amerikanske avisen Politico har intervjuet flere som har jobbet tett med valgkampen på demokratisk og republikansk side.

Joe Biden må holde seg til koronaviruset og økonomien. Det er det rådgiverne sier til den demokratiske presidentkandidaten, ifølge avisen.

Avisen skriver også at de forventer at presidenten vil bli «personlig og ekkel» ved å blant annet trekke inn historier som gjelder Bidens sønner og familiemedlemmer.

President Donald Trump kommer derimot til å forsøke å unngå å snakke om koronastiuasjonen i USA, der mer enn 200.000 personer har mistet livet. Han vil heller knytte Biden til den «radikale venstresiden», skriver Politico.

– Trump virker ikke så ivrig til å snakke om verken korona eller de økonomiske konsekvensene, sier Bergesen.

Han forventer at presidenten vil fokusere på lov og orden.

– Trump kommer til å snakke om det han vil snakke om, uansett hvilke spørsmål han får fra politiske journalister. Han er kongen av å bygge bro til sine talepunkter. Hver gang han har fått en negativ sak i mediene, så bygger han bro til noe annet, sier USA-kommentatoren.

Ifølge republikanske kilder Politico har snakket med, ønsker partiet å lette på støtten fra de mer moderate stemmene som Biden har i dag, ved å fremheve noen av Bidens liberale standpunkt.

Bergesen påpeker derimot at Biden derimot har fått kritikk fra venstresiden i sitt eget parti for å være for lite radikal.

– Joe Biden og visepresidentkandidat Kamela Harris ønsker å fange sentrum og å få republikanere til å snu. Han har tvert imot fått kritikk fra venstresiden som mener Biden burde være mer venstreradikal og at han burde gjort mer for å appellere til velgere med lavere utdannelse og som ellers kunne stemt på Trump. De mener han ikke har tatt nok hensyn til de som føler seg sveket av det politiske systemet, Bergesen.

«Sleepy Joe»

I et forsøk på å så tvil om Joe Biden er frisk nok til å bli USAs neste president har Trump-kampanjen introdusert kallenavnet «Sleepy Joe», som betyr «Søvnige Joe» på norsk.

– Jeg tror mange lurer på om Joe Biden kan prestere i en 90-minutters lang debatt mot Donald Trump, sa Brett O'Donnell til Politico.

Han er en republikaner som blant annet hjalp Sarah Palin under forberedelsene av hennes debatt mot Biden i 2008.

– Hvis Biden har så mye som et øyeblikk der han ser forvirret ut så vil det forsterke argumentet som Trump-kampanjen har om at han er uegnet, sier O'Donnell til Politico.

Eirik Bergesen har derimot troen på at dette ikke vil bli et problem for Biden.

– Biden har klart seg helt fint under hans siste opptredener. Trump har snakket så mye om dette at det har skapt lave forventninger til Joe Biden. Men, så lenge han ikke fremstår som dement, så kommer dette til å gå bra. Så det har vært lite taktisk av Trump, sier Bergesen.

– Det han ikke hadde klart, hadde vært en valgkampturné med presse og kamera til stede døgnet rundt, der alt blir tatt opp til enhver tid. Det er ofte i disse tilfellene at han har sagt noe overilt tidligere.

Demokraten fra Fox News

Annerledes i år er at det kun er én utspørrer, denne gangen Chris Wallace (72).

I 2009 fikk han det første Fox-intervjuet med daværende president Barack Obama, og han var med på å lede debatten mellom Donald Trump og Hillary Clinton før valget i 2016. Wallace fikk også det første intervjuet med Trump etter at han hadde tiltrådt.

I et intervju med en annen Fox News-journalist i forrige uke hevdet Trump at Wallace «er kontrollert av den radikale venstresida».

Selv om Fox News er kjent som favorittkanalen til Trump, er Wallace ingen populær mann hos presidenten eller hans tilhengere. Wallace er registrert demokrat, og sier at han har stemt på både demokrater og republikanere i tidligere presidentvalg.