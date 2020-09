Mann i 20-årene knivstukket – jakter gjerningspersoner

Politiet ønsker tips i søket etter to gjerningspersoner, etter at en mann i 20-årene ble knivstukket i Tromsø i natt.

Politiet ble oppringt av fornærmede selv rundt 05.10 i natt.

– Vi fikk en melding om at han var knivstukket, og at det var to personer som hadde løpt fra stedet, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Eirik Kileng, til TV 2.

Fornærmede ble kjørt rett på sykehuset, og ble lagt rett på operasjonsbordet. Dermed har ikke politiet fått snakket med han om ytterligere opplysninger i saken.

– Vi iverksatte søk med drone og bil, men det var uten resultat. Nå jobber vi med å innhente video-overvåkning fra stedet, sier Kileng.

Politiet ønsker tips i saken.

– Vi ønsker at de som kanskje har sett noe i området rundt Skjernes kiosk i Tromsdalen tar kontakt med oss.

UNN opplyser til TV 2 at mannens tilstand er alvorlig, men stabil.