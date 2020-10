Bloggerne-paret Nyhus uenig om sterilisering: – Må prøve prevensjon først

Monica Nyhus (32) og Christoffer Nyhus (33) fra årets sesong av Bloggerne er foreldre til fire barn: tre gutter og en jente.

Nå er paret usikre på om de ønsker en familieforøkelse eller ikke, og Monica og Christoffer er litt uenige.

– Ikke bli gravid igjen, sier Christoffer til sin kone.

Ønsker å sterilisere seg

Monica forteller at mannen tidligere har sagt at nå er det stopp, men hun har ikke noe imot en forøkelse.

– Jeg har alltid sagt at jeg gjerne skulle hatt fem barn, sier Monica.

Christoffer forteller at han har sjekket opp mulighetene for en konsultasjon for å gjennomføre en eventuell sterilisering.

– Jeg skal i hvert fall inn og sjekke og høre hva som kan skje, og hvordan det fungerer, forteller 33-åringen.

Monica sier at hun hadde blitt sint dersom han hadde gjort det, og har flere argumenter klar til hvorfor han ikke burde gjøre det.

– Det er jo en avgjørelse man må ta sammen, mener hun.

Det er ikke ektemannen enig i.

– Jeg har fått fire fantastiske barn og Emily som siste kronen på verket. Men tror ikke jeg skal ha flere barn, sier Christoffer.

Takknemlig for barna

Monica blir smigret at de fine ordene fra hennes mann. Likevel mener hun det er andre muligheter før man eventuelt velger å sterilisere seg.

– Vi kan heller prøve prevensjon først, sier hun.



– Jeg føler det er litt drastisk å gå rett på å kutte den av, legger 32-åringen til.

Christoffer spøker med at han ble lurt da de ble gravid med fjerde barn.

– Det var ikke all informasjon jeg hadde fått i forkant, ler han.

Paret bommet på hvilke dager det var sikkert å ha sex uten prevensjon og da ble Monica gravid.

– Jeg er veldig takknemlig for det, sier hun, og Christoffer bekrefter det kona sier.

Dersom de får et femte barn er navnet allerede klart.

– Da håper jeg på en gutt, og jeg har har et navn vi ikke har brukt: Lucas, smiler Monica.