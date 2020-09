Fotballryktene: Også King på vei til Serie A

Mange klubber er ferdighandlet og fornøyde. Andre klubber er desperate etter en sesongstart under pari. Med andre ord er det overhengende fare for overopphetede faksmaskiner rundt omkring på balløya de neste dagene.

5. oktober er siste frist for å kjøpe spillere fra utlandet.

Det er nesten en måned etter den opprinnelige tidsfristen Borussia Dortmund ga Manchester United i forbindelse med et eventuelt Jadon Sancho-bud. ESPN hevder å vite at de røde djevlene fortsatt ikke har gitt opp håpet om at Sancho vender hjem til England. Men til hvilken pris? Som med flybilletter lønner det seg å bestille tidlig. Manchester United har hatt for vane å komme sent på banen. Det resulterte i at klubben blant annet betalte 80 millioner pund for Harry Maguire.

Skulle Sancho ankomme Old Trafford vil det trolig bety slutten for Daniel James - foreløpig. James får lov til å gå på lån til Leeds dersom Sancho signeres, skriver The Sun.

Om Dortmund setter seg på bakbeina, er Watfords Ismaila Sarr backupløsningen til Ole Gunnar Solskjær. Det hevder Daily Mail.

Ellers er litt av stallfyllet til Ole Gunnar Solskjær på vei bort. Diogo Dalot kobles til Milan og Andreas Pereira ryktes til Lazio.

Rushet av nordmenn som drar til Italia ser ikke ut til å stoppe. Jens Petter Hauge er på plass i Milano tirsdag. Joshua King kan være nestemann som søker lykken i støvellandet. Ifølge transferguruen Fabrizio Romano har Torino åpnet forhandlinger med Bournemouth med tanke på en overgang.

Bayern München vurderer å legge inn et bud på Norwichs talentfulle høyreback Max Aarons, hevder Daily Mail. Aarons har vært på ønskelisten til Barcelona, men nå har den tyske giganten også kastet seg inn i kampen. Barcelona skal være mer keen på Ajax-backen Sergino Dest.

Tottenham vurderer et nytt fremstøt på Inters slovakiske forsvarsspiller Milan Skriniar, skriver The Guardian. Inter vil ha 60 millioner euro for Skriniar. Tottenham er villig til å betale halvparten. Det gjenstår med andre ord lange forhandlinger om det skal gå i orden. Da er det mer sannsynlig at Antonio Rudiger kan lokkes til klubben, skriver Sky Sports. En som er på vei vekk, er argentineren Juan Foyth. Valencia kan bli neste stoppested for 22-åringen.

Han er ikke den eneste stopperen på vei vekk fra Chelsea. Kurt Zouma er ønsket av både Everton og Leicester, skriver Le10 Sport.

Liverpool-unggutten Rhian Brewster er ønsket av Sheffield United, og flere britiske medier melder at et bud på 17 millioner pund (drøyt 200 millioner kroner) har tikket inn. Sheffield United vil samtidig tilby en tilbakekjøpsklausul.



Hva med Arsenal? Sky Sports melder at Lyon er villige til å selge Houssem Aouar. Det er godt nytt for Arsenal, som sårt trenger kreativ kraft på midtbanen.