FHI-rapport: Stor sjanse for at en rekke fylker blir «røde»

Alle fylkene i Norge har over 50 prosent sjanse for å nå grensen for «rød» smittesituasjon, ifølge en ny modellering fra Folkehelseinstituttet (FHI).

For at et område i utlandet skal kalles «rødt» må det være over 20 smittetilfeller per 100.000 innbygger.

Nå er det flere av de norske fylkene som begynner å nærme seg denne grensen. Det slår FHI fast i sin siste « National Corona Report », som modellerer framtidig smitteutvikling i Norge.

Rapporten som forklarer utviklingen viser at:

Alle fylker i Norge har over 50 prosent sjanse for å få over 20 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av de neste to ukene (fra 21. september).

Sannsynligheten er høyest i Agder, Viken, Rogaland, Oslo og Vestfold og Telemark.

Den siste ukesrapporten fra FHI viste at Oslo, Viken og Vestland var over grensen for «rød» i uke 37–38.

Sannsynlighet for at et fylke blir «rødt» Tabellen nedenfor viser hvordan FHI vurderer sannsynligheten for at forskjellige fylker får 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av den inneværende toukersperioden: Agder: 0.76 Innlandet: 0.71 Møre og Romsdal: 0.65 Nordland: 0.64 Oslo: 0.76 Rogaland: 0.79 Troms og Finnmark: 0.61 Trøndelag: 0.68 Vestfold og Telemark: 0.74 Vestland: 0.67 Viken: 0.76

Svingninger i R-tallet

I den nye rapporten legges det også fram nye beregninger om hvordan R-tallet har utviklet seg de siste månedene. FHI beregner at det falt under 1 da de strenge tiltakene ble innført i midten av mars. Deretter holdt det seg stabilt på rundt 0,5 fram til slutten av april, før det økte til 1 i begynnelsen av mai. I den påfølgende perioden svingte det rundt 1-tallet i en periode, skriver FHI.

Beregningene som kom i den siste rapporten, som gjelder fra 1. september, viser at R-tallet nå er på 1,22.

FHI bruker flere modeller for å vurdere tallet, som i stor grad er påvirket av antallet sykehusinnleggelser knyttet til korona.

Topp ved årsskiftet

I den nye rapporten anslår FHI også at smittetoppen vil bli nådd ved slutten av året dersom smittesituasjonen holder seg som i dag.

I tillegg er sannsynligheten for at mer enn 500 pasienter vil trenge respiratorbehandling ved smittetoppen beregnet til å være 40 prosent. (Og 30 prosent for mer enn 1.000). Dette forutsetter også at smittesituasjonen forblir som i dag.

– Disse spådommene er mye mer alvorlige enn før, heter det i rapporten.

Bevegelser

FHI lener seg blant annet på teledata fra Telenor, som viser hvordan nordmenn beveger seg innad i landet, når de lager prognoser for hvordan smitten vil være i framtiden.

I den siste rapporten kommer det fram at nordmenns bevegelser mellom kommuner er stabil, og «holder seg på samme høye nivå som før sommeren».

– Det er ingen tegn til en reduksjon i bevegelsesnivået som følge av økt bruk av hjemmekontor og fjernjobbing, skriver FHI.