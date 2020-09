Nekter for at Netflix-serie er på vei

En talsmann for prins Harry og hertuginne Meghan nekter for at en serie der man er flue på veggen i parets liv er på trappene.

De siste dagene har det gått rykter i britisk presse om en kommende Netflix-serie der man skal være flue på veggen i livet til Harry og Meghan. Paret skrev for litt siden en avtale med strømmegiganten, men de nekter for at en slik serie er på trappene.

En talsmann for paret sier at hertugen og hertuginnen «ikke deltar i noen reality-serie», ifølge Sky News.

Tidligere denne måneden ble det kjent at prins Harry og hertuginne Meghan har inngått en avtale med Netflix om å produsere dokumentarer, spillefilmer, TV-serier og barneprogrammer. Avtalen skal være verdt over en milliard norske kroner.

The Sun-rykter

Det var The Sun som først meldte at en dokumentarserie der man skulle med fokus på parets filantropiske bidrag var på trappene. Serien skulle også gi et innblikk i parets nye liv i USA.

Ryktene sa at paret skulle bli fulgt av et kamerateam i tre måneder, og mange håpet nok at serien ville fylle tomrommet etter at familien Kardashian gir seg etter siste sesong av «Keeping Up with The Kardashians» i starten av 2021.

Men slik ser det altså ikke ut til å bli skal vi tro parets talsmann, som hevder en slik serie ikke er under planlegging. Det er derimot en naturdokumentar og en animasjonsserie.

Netflix sier at de har flere prosjekter under utvikling, men nektet å komme med mer informasjon.

– Vil skape håp



Etter at paret tidligere i år trakk seg fra sine kongelige forpliktelser og flyttet til USA, har de flere ganger gitt uttrykk for at de har ambisjoner om å gå inn i underholdningsindustrien.

– Vår målsetting er å skape innhold som opplyser, men som også gir håp, skrev de i en uttalelse da de skrev under med Netflix.

Paret sier videre at de som småbarnsforeldre også ønsker å lage «gode og inspirerende familieprogrammer».

Hertuginne Meghan er ikke ukjent med underholdningsbransjen. Før hun giftet seg med prins Harry, hadde hun en karriere som skuespiller, blant annet i TV-serien «Suits».