– Det vil være smartere å sikte på armen enn å prøve å score mål

Debatten om den nye handsregelen i Premier League har satt flere sinner i kok. Senest i helgen var det flere tilfeller der flere avgjørelser baserte seg på den omdiskuterte regelen.

TV 2s fotballekspert og tidligere Premier League-spiller Brede Hangeland mener regelen gjør jobben til forsvarsspilleren vanskelig.

– Nå blir forsvarsspillere ekstremt hardt straffet for, det som jeg som gammel forsvarsspiller vil si, at armene er i helt naturlig posisjon. Men ut i fra situasjonene som har skjedd, må vi si at ut i fra regelverket for det som nå gjelder – at det er korrekt å dømme straffespark på slike situasjoner, sier Hangeland.

Så langt denne sesongen er det dømt 20 straffespark i Premier League. Det er fire ganger så mange som det i gjennomsnittet har vært i ligaen på dette tidspunktet de siste fem sesongene. Seks skyldes hands.

– Det strider i mot min forståelse av handsregelen

Etter helgens kamper har flere managere og spillere utrykt sin misnøye til den nye regelen. Også TV 2s eksperter sliter med å forstå hensikten med regelen.

– Det avgjørende er at armen er ute av det man kaller silhuetten av en kropp. Forstått på en annen måte: man kan omtrent ha armen ned langs siden og det gjør livet veldig vanskelig for forsvarsspillere. Det har ingenting med intensjon å gjøre, men det faktiske utfallet. Om ballen treffer armen er det hands. Jeg må si at det personlig strider i mot min forståelse av det handsregelen skal være. Før var hands å ta ballen med hånden, nå er hands når ballen treffer armen din, sier Hangeland.

Han får støttet av Trevor Morley.

– De har kommet seg inn i noe rot. VAR og diskusjonen om hands. De har bestemt at når ballen treffer hånda, så er det hands. Det er ikke riktig. Alle som spiller fotball liker ikke disse håpløse situasjonene. De er nødt til å endre det med engang. Det ødelegger spillet og det er urettferdig, konstaterer TV 2s fotballekspert Trevor Morley.

– Det har ingenting med fotball å gjøre

Flere managere som i løpet av den siste tiden har fått sine kamper påvirket av handsregelen mener nok er nok, og at fotballforbundet bør få øynene opp.

Newcastle-manager Steve Bruce var en av dem som ga klar beskjed – til tross for at laget hans reddet uavgjort mot Tottenham søndag.

– Det er en latterlig regel. Det gikk i vår favør i dag, men det gjør det ikke rett. I tillegg vil vi få noen mot oss. Jeg antar at disse syke reglene er slik reglene er, sier Bruce.

Newcastle-manageren støttes av Brede Hangeland.

– Det er viktig at Steve Bruce går ut og sier det alle som er glad i dette spillet tenker. At man ikke kan bevege seg i denne retningen. Konsekvensen vil være at det i noen angrepsposisjoner vil være smartere å begynne å sikte på hendene enn å prøve å score mål. Det har ingenting med fotball å gjøre, påpeker Hangeland.

