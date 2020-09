– Folk er dritt lei

På mandagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo innførte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) langt mildere tiltak enn det helsemyndighetene hadde anbefalt.

Johansen reagerte også kraftig på at Oslo har vært under press fra helseminister Bent Høie (H) og Helsedirektoratet på å innføre strengere tiltak gjennom helgen.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), sier de er bekymret for at folk skal gå lei og ikke gidde å følge smittevernsreglene dersom de blir for strenge i en tid med få dødsfall og alvorlig syke.

– Vi har vært i en koronasituasjon i seks måneder. Folk begynner å bli tiltakstrøtte som det heter. På folkemunne bruker vi uttrykket «jeg begynner å bli dritt lei av korona», og det skal vi ha stor respekt for. Det betyr at de tiltakene som innføres av myndighetene må være godt balanserte med den situasjonen som folk flest opplever, sier Steen.

– Det er også derfor vi har vært litt skeptiske til å gå til alle de tiltakene som Helsedirektoratet har anbefalt oss å gjøre. Vi tror at det vil være vanskelig å forstå relevansen, altså hvorfor man setter inn tiltak akkurat der det er foreslått, fortsetter han.

– Det er for inngripende

Derfor innførte Oslo kommune noen av Høies foreslåtte tiltak, men ikke alle.

– Vi tror blant annet at det å skjære ned på gruppestørrelser i privat sammenheng helt til fem, som da sannsynligvis medfører at du ikke kan få naboen på besøk, du kan ikke få tante på besøk eller bestemor på besøk, det tror vi er for inngripende og for alvorlig sånn som situasjonen ser ut i dag, sier helsebyråden.

– Hvis man går til en begrensning på gruppestørrelser til fem i privat sammenheng så betyr jo det at en familie med tre barn kan ikke ha gjester. Det er et ganske alvorlig inngripen når vi nå går inn i høsten, hvor det er naturlig å gå over gangen til naboen når man bor i blokk, for å leke med ungene på den andre siden av oppgangen.

– Den beste medisinen mot trøtthet

Helseministeren på sin side mener det er nødvendig med inngripende tiltak i hovedstaden nå.

– De strenge tiltakene innføres raskt, effektivt, lokalt og slår ned smitten, samtidig som man da kan fortsette å lette på de nasjonale tiltakene. Det har vist seg å gi resultater som gjør at vi raskere kan lette på tiltakene igjen, det mener jeg er den beste medisinen nettopp mot trøtthet.

Dette er de nye tiltakene

Dette er de nye tiltakene byrådet innførte mandag:

Påbud om munnbind i kollektivtransporten: Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand. Påbudet gjelder fra 29. september kl. 12.00. Fra tidligere gjelder også en oppfordring om å bruke munnbind dersom man er steder hvor man ikke klarer å holde en meters avstand.

På spørsmål fra TV 2s reporter på stedet om hvordan påbudet skal håndheves, svarte byrådslederen at han vil sette inn politiet for å sikre at folk bruker munnbind i kollektivtrafikken.

Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser: Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 50 personer. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. Forbudet gjelder fra 29. september klokken 12.00.

Registrering av gjester på skjenkesteder: Alle skjenkesteder pålegges å ha et system for registrering for å gjøre smittesporingen mer effektiv. Opplysningene slettes etter 14 dager.

Det vil gjøres en ny vurdering av tiltakene etter 14 dager.

Politiet i Oslo ønsket ikke å kommentere tiltakene mandag kveld, men forholder seg til tiltakene som har vært gjeldende frem til nå og skal fortsette å hjelpe Oslo kommune så godt det lar seg gjøre.