TV 2 erfarer: Hauge på vei til Milan

Etter det TV 2 kjenner til drar Jens Petter Hauge til Italia i morgen tidlig for legesjekk hos Milan. Den personlige avtalen med klubben skal være ferdig forhandlet.



Kilder opplyser til TV 2 at Bodø/Glimt får over 50 millioner for Hauge.

TV 2 får bekreftet at Atta Aneke, Hauges agent, er på plass i Milano.

Atta Aneke forhandlet fram de personlige betingelsene i Milano mandag. Klubbene skal være enige, og det er kun detaljer som gjenstår før alt er klart.

Det italienske nettstedet Tuttomercatoweb skriver mandag kveld at Jens Petter Hauge har bestemt seg for å signere for AC Milan.

Overgangsryktene har florert etter at Bodø/Glimt-spilleren imponerte stort mot Milan på San Siro forrige uke.

– For en kamp og for et eventyr! Hauge holdt sitt eget lille show på San Siro. Det gjelder å prestere når det gjelder som mest og det gjorde Hauge. Milan har faktisk en ledig plass på vingen, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i Premier League-studio.

Dette skjer samme dag som 20-åringen blir tatt ut på landslaget. For Hauge blir det hans første møte med A-landslaget, og om han var med i troppen visste han ikke før Lars Lagerbäck leste opp navnet hans under mandagens pressekonferanse.

– Jeg dro på smilebåndet da jeg så at jeg ikke var med på U21-landslaget. Jeg tenkte det var rart om jeg var vraket derfra, sa Jens Petter Hauge.

