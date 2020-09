Ber 19 kommuner innføre Oslo-tiltak

Smitteutbruddet i Oslo bekymrer helsemyndighetene. Byrådet innførte en rekke tiltak for å stoppe smittespredningen i forrige uke, og ytterligere nye tiltak mandag.

Nå er det også en voksende uro over at smitteutbruddet i Oslo vil spre seg til nærliggende kommuner.

Helseminister Bent Høie (H) hasteinnkalte derfor 19 kommuner til møte mandag kveld.

Etter møtet møtte helseministeren pressen.

– Jeg har hatt et veldig godt møte med alle kommunene. Jeg mener at det er nødvendig at kommunene rundt innfører de samme tiltakene og jeg har derfor bedt kommunene legge Oslos tiltakspakke til grunn, sier Høie.

På tvers av kommuner

Han viste blant annet til at det er utfordrende at reisende går på en buss i Bærum, og at de ikke trenger å bruke munnbind før de er over grensen til Oslo.

– Det er viktig at innbyggerne opplever at tiltakene henger sammen på tvers av kommunene, sier helseministeren.

Kommunene har nå fått i oppdrag å vurdere tiltakspakken til Oslo.

Kommunene Bærum, Asker, Lillestrøm, Nordre Follo, Lørenskog, Nittedal, Nesodden, Rælingen, Ås, Lier, Frogn, Nes, Vestby, Enebakk, Aurskog-Høland, Lunner, Gjerdrum, Hole og Gran deltok på møtet.

– Stor grad av enighet

Lene Conradi, ordfører i Asker, er åpen for å vurdere Oslo-tiltakene.

– Det var et godt møte, og det var viktig for alle kommune å sitte sammen og tenke koordinering. Vi er jo sammen om denne dugnaden. Samtidig har mange kommuner ulikt smittetrykk og ulike vurderinger på samme pakke som Oslo. Men noen tiltak må vi være med på for at det skal ha funksjon, sier hun.

Hun mener at tiltakene vil ha størst effekt dersom regionen er samstemt.

– Vi må finne ut av hvordan vi skal løse det rent praktisk, men det var stor grad av enighet rundt bordet i dag. Jeg opplevde at alle med kommuner som har mange innbyggere som pendler vil gå inn for munnbindpåbud, sier Conradi.

– Justere etter Oslo

Også Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm, var positiv etter møtet.

– Vi skal møtes i morgen tidlig for å gjennomgå Oslo-tiltakene. Vi stiller opp vi, sier Vik.

Han sier at at også de er positive til å innføre et påbud om munnbind og til justere antallet som får delta på arrangementer.

– Vi må justere det lokale etter det Oslo bestemmer. I utgangspunktet er vi positive til tiltakene, sier Ordføreren.