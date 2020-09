Klopp til TV 2: Hyller Liverpool-debutanten

Liverpool 3-1 Arsenal

Thiago Alcântara har fått mesteparten av oppmerksomheten av Liverpools sommersigneringer, men mandag kveld var det en annen nyervervelse som skulle vise seg frem for de røde.

Diogo Jota, som kom fra Wolverhampton for rundt en halv milliard kroner, misbrukte to målsjanser før han på forsøk nummer tre banket inn et debutmål foran The Kop. Målet like før slutt fastsatte resultatet mot Arsenal til 3-1.

Etter seieren sa Liverpool-manager Jürgen Klopp følgende til TV 2 om sin nye rekrutt:

– Jeg er glad på hans vegne, fordi han passer så bra til måten vi spiller på. Du så det i situasjonene i kveld. Vi har ikke snakket om det, bittelitt her og der, men han så kampen og forsøkte å gjenskape det de andre gjorde. Det var veldig bra, og jeg så at han smilte, som er enda bedre.

Målscoreren selv var også storfornøyd etter sin debut i flomlyset på Anfield.

– Det var en fantastisk følelse, så klart. Jeg skulle bare ønske det var foran fulle tribuner. Det ville vært enda mer spesielt, men jeg er veldig glad for at jeg hjalp laget og fastsatte resultatet. Seieren var det viktigste, sa 23-åringen til Sky Sports og fulgte opp:

– Det første målet er alltid det vanskeligste. Nå må jeg bare fortsette, jeg har én scoring, men jeg vil ha mer.

– En god tilvekst

I tillegg til Jota, har de regjerende Premier League-vinnerne styrket stallen med Thiago Alcântara og Kostas Tsimikas i sommer. Den tyske manageren vil derimot ikke høre snakk om at laget ikke kan forbedres ytterligere.

– Vi er selvfølgelig ikke et komplett lag, ingen lag er komplett i fotball. Men, så klart, vi signerte ham fordi vi tror han kan være en god tilvekst, som vi gjorde med de to andre guttene, sa Klopp til TV 2 mandag kveld og la til:

SELFIE: Diogo Jota tok seg en selfie på Anfield etter kampslutt. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

– Vi har sagt det før, å forbedre et veldig godt lag er utfordrende. Det vi trenger er de riktige spillerne, de som vil signere for oss og som er klare for å kjempe om en plass på laget.

Så gjenstår det å se om Jota, som scoret 44 mål på 131 kamper for Wolves, får startplass i neste kamp eller om han forblir en joker fra benken for Merseyside-laget.

– Det er ikke opp til meg å avgjøre, det er manageren. Jeg skal gjøre jobben min hver dag, på trening og i kamp og forsøke å hjelpe laget, sa Jota til Sky Sports.

Angriperens neste sjanse til å gjøre nettopp det er mot mandagens motstander Arsenal i Ligacupen 1. oktober. Klopps menns reiser så til Birmingham for bortekamp mot Aston Villa i Premier League tre dager senere.