Sponsor gir seg – laget til Boasson-Hagen i trøbbel

NTT Pro Cycling må på sponsorjakt for å sikre overlevelse.

Laget annonserte mandag at hovedsponsor NTT ikke kommer til å videreføre avtalen fra nyttår.

Nå begynner de jakten på en ny sponsor.

– Dette er naturligvis veldig skuffende, men vi vil kjempe for lagets fremtid og vi ser på alle løsninger, heter det i lagets pressemelding.

Edvald Boasson-Hagen (33) er blant lagets største stjerner og syklet nylig Tour de France.

NTT Pro Cycling, som hører hjemme i Sør-Afrika, er det eneste UCI-registrerte profflaget fra Afrika.

Laget har hastverk med å finne ny sponsor. De må vise Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) at de har penger til å betale lønninger og overholde kontrakter for å få lisens for 2021.

– Kan finne ny sponsor

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad tror det blir tøft å finne en ny sponsor, men han har tro på at medeier og manager Bjarne Riis kan klare det.

– Tour de France starter i København i 2022. Det kan åpne porten til nordiske sponsorer. Sykkel har også vist seg som en sport som har klart seg bra i høst. Rittene gjennomføres og sendes på TV. Det er viktig, sier Kaggestad.

– På den andre siden er det tøffe tider nå på grunn av koronapandemien. Mange er forsiktige med pengebruken. Likevel har andre lag klart å redde seg tidligere, selv om sponsoren har forsvunnet relativt sent på året.

Skulle alt gå galt, vil Edvald Boasson-Hagen og de andre i laget plutselig stå uten jobb fra nyttår. Det er ikke gunstig nå som stallene stort sett er fylt opp hos de andre lagene. Boasson-Hagen har heller ikke så mange triumfer å vise til de siste årene.

– Det kan gjøre at mange må sykle for mindre penger hos mindre lag. For Edvald kan det være forløsende. Han har spart seg opp mye penger gjennom karrièren. Nå kan han sykle på en prestasjonsbasert kontrakt og kanskje få opp farten på den måten, sier Mads Kaggestad.