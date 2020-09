Slik kan munnbind-syndere bli straffet

Oslo-byrådet besluttet mandag å innføre et munnbindpåbud i hovedstaden.

Byrådet har fram til nå bare sterkt anbefalt folk å bruke munnbind på kollektivtransporten, men nå innføres et påbud når det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre.

– Det betyr i realiteten at alle må ha med seg munnbind om bord, sa Johansen (Ap).

Munnbindpåbudet gjelder fra tirsdag klokken 12.

Vil bli stikkprøver

Byrådslederen forteller at de er i kontakt med politiet om hvordan påbudet skal håndheves.

– Det er krevende å håndheve. Jeg regner ikke med at politiet kommer til å bruke alle ressurser på å løpe inn på T-banen, men de kan ta stikkontroller for å påse at påbudet følges. Og det regner jeg med, sier byrådslederen.

Politiet i Oslo ønsker ikke å kommentere tiltakene mandag kveld, men sier at de forholder seg til tiltakene som har vært gjeldende frem til nå. De sier også at de skal fortsette å hjelpe Oslo kommune så godt det lar seg gjøre.

Byrådsleder Johansen understreker at det er særlig viktig at befolkningen overholder påbudet på steder hvor det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand til andre.

– Vi er spesielt bekymret for trange trikker og T-baner hvor man står tett sammen i lengre enn 15 minutter, og det er smitte der. Da er smitteoppsporingen svært krevende, sier Johansen.

Kan gi saftig bot

– Hva skal sanksjonene eller straffen være for personer som ikke følger påbudet?

– I første omgang er det viktig å tydeliggjøre at «dette må vi gjøre», så må vi på sikt diskutere bøter. Jeg har vært tydelig på anbefalingen, men jeg synes ikke at folk har vært flinke nok ennå og derfor går vi et skritt lenger, sier han.

– Hvorfor skal dette diskuteres på sikt og ikke nå?

– Vi må diskutere det med politiet for å komme frem til størrelsen på bøtene. Vi må også se hva som er i politivedtektene. Størrelsen kan bli det samme som å ikke ha gyldig billett på trikken, sier han.

Ifølge Ruter sine sider må voksne over 18 år betale 1150 kroner hvis man ikke kan fremvise gyldig billett på kollektivtrafikken. Gjør du opp på plass må du i stedet betale 950 kroner. For barn og ungdom er boten på 950 kroner uansett oppgjørsform.

– Det er et kraftig signal om at nå må alle bruke munnbind, sier Johansen.

GRATIS: Frps Aina Stenersen vil ha gratis munnbind til lavinntektsfamilier i Oslo etter at byrådet innførte påbud. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

Vil ikke gi ut gratis

Byrådslederen viser til at det har vært blandede signaler om bruken av munnbind i Norge. Han understreker at en samlet norsk helsemyndighet nå er sikre på at munnbind bidrar til å redusere smittefaren der man ikke kan overholde én meters-regelen.

TV 2 har tidligere skrevet flere saker om folk som reagerer på at myndighetene anbefaler eller innfører påbud av bruk av munnbind når prisen er så høy.

Da Frøydis Risbakken fra Oslo så at 50 munnbind kostet 700 kroner, ble hun sjokkert.

– Jeg mener regjeringen burde hjelpe oss som er i risikogruppen. Vi har ikke råd til å bruke munnbind overalt, sa minstepensjonisten.

– Vil det bli aktuelt å dele ut gratis munnbind?

– Vi har ikke tenkt i retning av det ennå, sier Johansen til TV 2 mandag kveld.

Frp tar derimot til orde for at kommunen bør dele ut gratis munnbind til lavinntektsfamilier.

– Jeg håper at byrådslederen vil bidra til at enda flere har en trygg og god økonomi under epidemien og deler ut munnbind til lavinntektsfamilier, sier Aina Stenersen (Frp), som også er leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, til NTB.