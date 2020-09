Hangeland slaktet gamleklubbens «tragikomiske» forsvarsspill

– Det jeg ser er sjokkerende svakt. Det er smertefullt for meg å se disse bildene her, sier Brede Hangeland og gremmes over Fulhams opptreden defensivt.

Se video av Hangelands slakt i vinduet øverst!

Fulham - Aston Villa 0-3

Fulham har fått et meget tøft møte med Premier League, og mandagens hjemmeoppgjør mot Aston Villa ble intet unntak.

Anført av en leken Jack Grealish vant Villa hele 3-0. Gjestene var hele veien et lite hakk for gode for Scott Parkers Fulham-lag, som etter tre kamper i opprykkssesongen står med 0-0-3 og 3-10 i målforskjell.

Det gir jumboplass i Premier League etter tre runder, og i TV 2s Premier League-studio var tidligere Fulham-kaptein Brede Hangeland i harnisk over hvordan gamleklubben forsvarte seg på eget gress mandag kveld.

– Det jeg ser er sjokkerende svakt. Det er smertefullt for meg å se disse bildene her. Scott Parker er nærmest på gråten når han går inn i pausen. Det forstår jeg godt. Du kan ha fem, ti eller femti mann i forsvar, hvis du ikke kan gjøre individuelt forsvarsspill. En tragikomisk serie av forsvarsfeil. Det er helt utrolig, tordnet den tidligere stoppergiganten overfor det han omtalte som «småguttespill» allerede halvveis i oppgjøret.

Se videoen av Hangeland pauseslakt øverst. Se høydepunkter fra oppgjøret i videoform nedover i artikkelen!

To kjappe i åpningskvarteret

Allerede etter drøyt tre minutter tok gjestene fra Englands nest største by ledelsen. En lekker ball i bakrom fra John McGinn fant talismanen Grealish, som lurte ballen under en utrusende Fulham-keeper og i nettet med en frekk manøver.

LEKKER SOM EN SIL: Scott Parkers lag har ikke kommet godt ut av startblokkene i Premier League. Foto: Matt Dunham/Reuters

– Det er en meget god avslutning. Areola klarer ikke å ta korthjørnet og havner på halvdistanse, og han lirker ballen inn, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Etter et kvarter satt nummer to, da Villa igjen fikk åpnet opp vertenes forsvar etter en innkastsituasjon. Nok en gang ble Grealish spilt fri, og da Villa-kapteinen dro seg løs og foret McGinn, la sistnevnte bare ballen perfekt til rette for midtbanepartner Conor Hourihane. Han var iskald og dunket 2-0 i nettet.

– De er dødelig effektive. De finner rom overalt. Og det er meget sikkert satt av Hourihane. Forsvarsproblemene lever videre for Fulham, konkluderte kommentator Osnes.

Gjestene var best i det aller meste før hvilen, noe som fikk TV 2s eksperter til å ta frem superlativene retning Villa i pausen.

– De er solide bakover, godt organiserte og har gode spillere framover i banen. De har gode relasjoner og gode bevegelser. Jeg forventer at Villa kommer til å gjøre en mye bedre sesong nå enn forrige sesong, skrøt Hangeland, som var klar på at Dean Smiths mannskap har tatt steg fra det som for dem forrige sesong var et nyopprykket lag som lenge kun belaget seg på at Jack Grealish skulle levere varene.

Trevor Morley hyllet i særdeleshet Grealish - se videoen her - men var også klar på at Fulham allerede har et halvt bein i Championship - kun tre runder ut i sesongen.

– Det er altfor, altfor dårlig, sa den tidligere Premier League-spissen.

Det grusomme forsvarsspillet fortsatte - denne gang på dødball

Scott Parker hadde nok ønsket seg en reaksjon fra sine spillere og et kollektivt bedre forsvarspill etter hvilen, men ble i stedet avspist med nok et baklengsmål allerede før fem minutter var spilt. Denne gang var det et frispark fra Hourihane som fant veien til en fullstendig umarkert Tyrone Mings, og dermed var 3-0 et faktum.

– Når man setter linjen sin på 20 meter, må man i hvert fall følge med på hva som skjer bak seg når ballen blir slått inn. Det er nesten sjokkerende enkelt. Men det er også presisjon fra Hourihane og et godt innløp fra Tyrone Mings. Vi skal ikke ta fra dem det. Men de setter en høy linje, og det er ikke i nærheten av å være offside, sa Osnes fra kommentatorplass.

Full pott for Villa

Snaut ti minutter senere trodde Fulham at de hadde redusert, da Bobby Decordova-Reid satte ballen i nettet etter en slepphendt retur fra Emiliano Martinez, men VAR-reprisene viste at Aleksandar Mitrovic hadde foretatt en forseelse overfor Villa-forsvarer Ezri Konsa. Dermed slapp Villas nye målvakt med «leke med såpestykke-skrekken».

Situasjonen betød også at Fulham aldri kom nærmere inn i kampen, for selv om resten av omgangen var jevnere enn 0-3-resultatet skulle tilsi og Fulham overtok en del av banespillet, var gjestens triumf aldri truet. Et tverrliggertreff fra Joe Bryan på overtid hadde kanskje fortjent en annen skjebne, men alt i alt vant Villa fullt fortjent i Vest-London.

– Man dominerer kampen i store perioder og da kan man ikke gi bort mål slik som vi gjør. Vi vet hvor vi er og vi skal fortsette å jobbe hardt. Det var likevel mye positivt i måten vi spilte på. Man vinner kanskje i Championship, men på den måten vi gir bort mål, vinner man ikke i Premier League, sa Fulham-manager Scott Parker i et intervju med Sky Sports etter kampslutt.



For Villas del er det imidlertid betydelig lysere. De har to strake seire og er involvert i toppen av divisjonen som de såvidt reddet plassen i i siste runde i sommer. Dean Smiths lag har kun spilt to kamper, og kunne dermed ikke kommet bedre ut av startblokkene enn de har gjort. Forrige mandag vant de 1-0 over Sheffield United.

Fulham-eieren beklaget på Twitter

I Fulham-leiren er det imidlertid betydelig verre stilt, og etter kampslutt så eier Tony Khan seg nødt til å forsvare hvorfor klubben ikke har forsterket seg på midtstopperplass. Ifølge ham har det vært et mål helt siden opprykket til Premier League ble sikret etter seier etter ekstraomganger mot Brentford på Wembley i sommer.

– Jeg vil unnskylde til Fulham-supporterne for vår forestilling i kveld. Vi har forsøkt å hente midtstoppere siden Wembley. Jeg beklager at vi ikke har det. To fikk covid, vi mistet en som var gratis som vi trodde var nære og vi hadde andre spørsmål rundt en fjerde. Jeg lover spillere inn og bedring fra denne troppen, skriver Khan på Twitter.

I apologize to @FulhamFC supporters for our performance tonight. We’ve looked to add centre-backs since Wembley, I’m sorry we haven’t yet as 2 got COVID + we lost a Free we thought was close + had another issue with a 4th CB. I promise players in + better efforts from this squad. — Tony Khan (@TonyKhan) September 28, 2020

Ingen nordmenn involvert

Verken Stefan Johansen (Fulham) eller Ørjan Håskjold Nyland (Aston Villa) var i kamptroppene til sine respektive klubber mandag kveld.

Den norske landslagsduoen var begge inkludert i den norske landslagstroppen som møter Serbia (EM-playoff), Romania og Nord-Irland (begge Nations League) senere denne måneden.

En uke gjenstår av overgangsvinduet i Premier League.

Se video av Hangelands slakt i vinduet øverst!