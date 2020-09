Liverpool-forsvareren med uforståelig tabbe - så scoret han selv i sterk snuoperasjon

Se video av tabben i vinduet øverst! Øvrige mål nederst. Sammendrag kommer.

Liverpool-Arsenal 3-1

Liverpool-Arsenal er en klassiker i Premier League-historien, og mandagens oppgjør under flomlysene på Anfield var også en godbit for øyet.

Nok en stor Liverpool-tabbe i bakre rekker - denne gangen fra Andrew Robertson - forærte gjestene ledelsen, men de røde lot seg ikke knekke.

Først utlignet Sadio Mané, før samme Robertson gjorde det godt igjen etter ledermålblemmen. Skottens 2-1-scoring så lenge ut til å bli matchvinnerscoringen, før innbytter Diogo Jota markerte sin Premier League-debut for Liverpool med å sette inn 3-1-scoringen i sluttminuttene.

Dermed har Jürgen Klopps mannskap sikret seg ni av ni mulige poeng i sesongstarten, mens Arsenal gikk på sesongens første tap på Anfield mandag kveld.

– Klassen skinte gjennom. De er et eksepsjonelt lag, sa TV 2s fotballekspert Trevor Morley.

– Det er en total maktdemonstrasjon av Liverpool. For et lag de er. De skal stå opp tidlig de som skal ta ligatittelen fra disse, sa Brede Hangeland.

Slik var kampen: Tidlig Mané-arm skapte reaksjoner

Det ble hett allerede tidlig på Anfield, da Sadio Mané først kom stygt inn i en duell med Hector Bellerin og deretter plantet armen i ansiktet på Kieran Tierney. Senegaleseren fikk ingenting for den første situasjonen, men ble belønnet med gult kort for den andre.

– Den er ganske stygg, for den er aktivt opp i ansiktet. Det er ikke pent av Mané. Det er ikke gunstig å få gult kort etter to minutter, og han ber jo om det. Helt unødvendig, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Situasjonen ble også tema i pausen, da Trevor Morley og Brede Hangeland tok til orde for at Manés oppførsel var med på å ase opp lagkameratene.

– Bang. Han får gult. Det var nære rødt. Jeg elsker det. Han sier «jeg er her», sa Morley.

Se video av pauseanalysen her. Artikkelen fortsetter under.

Liverpool var ikke bare mest aktiv med armene, da de også tok over styringen av selve spillet på Anfield-matten. Etter drøye kvarteret begynte også de store sjansene å dukke opp. Først fikk Mané det beste ut av håndballkeeperen i Bernd Leno, da tyskeren leverte en sterk refleksredning på et knallhardt skudd fra drøyt fem meter. Innlegget hadde kommet fra Trent Alexander-Arnolds presise fot.

Liverpool traff tverrligger - så forærte Robertson Arsenal scoring

Deretter var Alexander-Arnold selv ekstremt nære rundt fem minutter senere. Backens skudd gikk via Hector Bellerin og skiftet retning, men en utspilt Bernd Leno i Arsenal-buret kunne heldigvis puste lettet ut da ballen traff tverrliggeren bak ham og gikk ut igjen på banen.

Allikevel var det altså Arsenal som skulle score først. Et nydelig velregissert angrep rett ut av Mikel Artetas lærebok så ut til å ende i et feilslått innlegg fra Ainsley Maitland-Niles, men det som i utgangspunktet skulle vært en enkel klarering for Andrew Robertson ble i stedet en grusom tabbe. Skotten skjøt ballen feil vei, og dermed fikk Alexandre Lacazette en enkel jobb med å sende gjestene foran fra kloss hold. Selv om han misset litt med avslutningen, gikk 1-0 i nettet bak en utspilt Alisson.

– Sånn er fotballen. Du tåler ikke å gjøre feil selv om du er dominant. Gjør du feil, så er det så høyt nivå og så høy kvalitet at du blir hardt, hardt straffet. Han serverer den ikke på sølvfat, men på gullfat, kompletterte Semb.

I sin forrige hjemmekamp mot Leeds slapp den regjerende mesteren fra Merseyside inn tre mål, og tabbene har sittet betydelig løsere i starten av denne sesongen enn hva som var faktum i den forrige da de vant ligaen i overlegen stil.

– Jeg tenkte jeg bare skulle klarere ballen, men slike ting skjer. Heldigvis skjer det ikke så ofte. Vi var det beste laget frem til det skjedde. Jeg synes vi dominerte kampen og fortjente seieren, det er udiskutabelt. Det er aldri godt å komme under og det var min feil, sa Robertson selv om situasjonen etter kampslutt.



Mané utlignet - så gjorde Robertson det godt igjen

De for anledningen hvitkledde fra Nord-London skulle imidlertid ikke være lenge i Anfield-himmelen. Et flott angrep på motsatt side endte med at Mohamed Salah fikk dratt seg forbi Tierney inne i boksen og skutt fra skrå vinkel. Leno reddet på ny, men returen havnet rett i beina på Mané som bare kunne spasere ballen i nettet.

TILGITT: Andrew Robertson gratuleres av Virgil van Dijk etter 2-1-scoringen. Foto: Jason Cairnduff/Reuters

Drøye ti minutter før pause - og åtte minutter etter Arsenals ledermål - var kampen så snudd. Nok en gang leverte Liverpool strålende angrepsfotball og nok en gang var Alexander-Arnolds innleggsfot involvert. Denne gang fant den- via et Arsenal-hode - backkollega Robertson. Venstrebacken som hadde vært skyld i 0-1-målet satte inn 2-1 og pustet lettet ut i jubelscenene.

– Han gjør det godt igjen. Det smaker godt for skotten, sa Øyvind Alsaker.

Scoringen betød også at de røde ledet halvveis, og i TV 2s pausestudio vanket det enorme mengder skryt i retning Jürgen Klopps mannskap.

– Det er et ekstremt imponerende fotballag. Det er så enorm bevegelse og energi i det laget. Det må være et mareritt å møte, sa Brede Hangeland.

Stor Lacazette-sjanse etter hvilen

Til tross for Liverpool-dominansen var Arsenal imidlertid langt ifra ufarlige. Alexandre Lacazette luktet på offsidegrensen, og var nære ved å finne nettmaskene ved et par anledninger. Først chippet han rett på keeper i en situasjon som det viste seg at det var vinket på, men etter drøye timen burde han ha utlignet.

Nok en gang ble franskmannen spilt alene med Alisson, og igjen trakk brasilianeren det lengste strået. Liverpools burvokter ble stående og stående helt til avslutningen fant sted og fikk avverget faren for sitt lag med en god redning.

– Det er førsteklasses keeperspill. Der kunne og burde det stått 2-2, sa Nils Johan Semb.

Innbytter avgjorde oppgjøret for Liverpool

På motsatt side var Mané nære ved å doble ledelsen like etter, men denne gang traff senegaleseren utenfor Lenos tre stolper. Sju minutter før slutt var også innbytter Diogo Jota nære, da Salah foret ham med en lekker ball inne i feltet. Dessverre for portugiseren gikk skuddet til side for målet til en utrusende Leno.

Noen minutter senere skulle midlertid Jota-scoringen komme. En klareringsheading fra David Luiz fant portugiserens giftige ben, og dermed satte Liverpools nye nummer 20 3-1 i nettet i sin første Premier League-kamp for klubben.

– Har du sett for en debut, sa Øyvind Alsaker.

Jota fikk sine første minutter for klubben i 7-2-seieren i ligacupen mot Lincoln i midtuken, men debuterte altså i Premier League for de røde mandag kveld.

– Tenk hvilken status du får med en gang. Jeg tror det betyr mye, sa Semb.

Scoringen ble også kampens siste, selv om en ellers usedvanlig anonym Pierre-Emerick Aubameyang nesten fikk en gratismulighet på overtid. Gjestenes klasseangriper hadde imidlertid ikke dagen, og fikk heller aldri løsnet et skudd som forærte Alisson og co. noen fare.

– Liverpool er totalt dominante, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb like før kampslutt, og da dommeren blåste i sin fløyte for siste gang stod det 3-1 og slutt på resultattavlen på Anfield.

Se video i vinduet øverst!