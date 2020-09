Chelsea-stjerne fikk tordentale fra Lampard - kan ha spilt sin siste kamp for klubben

Chelsea-manager Frank Lampard skal ha kommet med en tordentale mot Marcos Alonso etter 3-3-kampen mot West Bromwich lørdag.

Den spanske venstrebacken ble, etter en hårreisende svak omgang, byttet ut til pause til fordel for César Azpilicueta.

Alonso reagerte ved å forlate arenaen (The Hawthorns) for å kunne se resten av kampen i spillerbussen.

Det skal ha fått Lampard til å tenne på alle plugger, skriver det engelske nettstedet The Athletic.

Ifølge det troverdige nettstedet skal flere kilder ha sagt at Lampard konfronterte Alonso etter at han gikk til bussen på egenhånd uten tillatelse.

«Det sinteste vi noensinne har sett ham»

Insidere har beskrevet Lampard som «det sinteste vi noensinne har sett ham» da Alonso fikk høre det glatte lag av Chelsea-manageren foran sjokkerte spillere.

En kilde skal ha fortalt: «Spillerne sa at de aldri hadde sett manageren slik. Det startet etter kampen da han ble sinna på Alonso.

Noen snakket om at de kom til å bli overrasket om han spilte for Chelsea igjen», skriver The Athletic.

Spanjolen var skyld i to av de tre feilene som ledet til West Bromwich-scoring.

– De var klare feil. Den første er at Marcos header ballen inn på midten av banen, slik at de får en overgang. Thiago (Silva) gjorde en feil. Han har spilt lenge nok til å vite det. Og så mister Marcos mannen sin på det tredje målet fra et hjørnespark, det er en klar feil. Man kan holde så mange møter man vil, men hvis du skal gjøre de feilene, gir du deg selv et fjell å klatre, sa Lampard til Sky Sports etter kampen.

Kan ha vært kroken på døra

Flere skal ha observert 29-åringen 10-15 minutter etter at 2. omgang var i gang. Men flere skal ha blitt overrasket da de så ham i et annet område enn der bortelaget er forventet å være – spesielt med de strenge covid-19-protokollene i England.

Nå kan spanjolen, som kom fra Fiorentina i 2016, sine dager være talte.

Chelsea har allerede signert Ben Chilwell som etter alle solemerker blir førstevalg på venstreback-plass.

23-åringen som kom fra Leicester har enda ikke spilt en Premier League-kamp for Lampards menn grunnet en hælskade. Likevel fikk han noen minutter, og en målgivende, i Chelseas 6-0-seier mot Barnsley i ligacupen.

Marcos Alonso har fremdeles to år igjen av kontrakten sin, men har blitt koblet til klubber som Inter Milan og Juventus de siste månedene.