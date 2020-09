Bent Høie svarer på kritikken: Avviser at han gikk for langt

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) reagerte kraftig på at helseminister Bent Høie (H) truet med å overstyre Oslo. Helseministeren avviser at han gikk for langt.

På mandagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo innførte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) langt mildere tiltak enn det helsemyndighetene hadde anbefalt.

Johansen reagerte også kraftig på at Oslo har vært under press fra helseminister Bent Høie (H) og Helsedirektoratet på å innføre strengere tiltak gjennom helgen.

– Helseministeren har gått til det uvanlige steget med å true med å overstyre Oslo, dersom Oslo ikke innførte nye tiltak som er anbefalt, sa Raymond Johansen på pressekonferansen.

– Mener du at Bent Høie har gått over streken?

– Når han sier at han er villig til å overkjøre Oslo og tilnærmet sette oss under administrasjon på håndteringen av smitten, så er det veldig uheldig, sier Johansen til TV 2.

– Fordel å unngå konflikt

Da Bent Høie møtte pressen senere på kvelden, avviste han at han gikk for langt i få Oslo kommune til å innføre koronatiltak.

– Det synes jeg ikke at jeg har gjort. Vi har hatt en god dialog hele veien, sier Høie til TV 2.

Oslo valgte å gå for en mildere tiltakspakke enn det Helsedirektoratet og FHI hadde anbefalt. Kommunen valgte likevel å gå helsemyndighetene i møte og innføre noen tiltak mandag etter det byrådslederen opplevde som press fra helseministeren.

– Jeg er enig i at det er en fordel å unngå konflikter og jeg er enig i at det er en god pakke som Oslo har lagt til grunn. Jeg har bare opplyst om at hvis Oslo ikke hadde kommet med en tilstrekkelig pakke, hadde vi kunnet legge ned tiltak nasjonalt. Det slipper vi heldigvis nå, sier helseministeren.

– Heftig krig

TV 2s politiske kommentator mener at «det var en mektig provosert byrådsleder som gikk til frontalangrep på helseminiseteren» mandag.

Det var en byrådsleder som hadde et sterkt behov for å si ifra om hvem som var sjefen i Oslo og som ikke vil bli overstyrt av nasjonale myndigheter, sier Aslak Eriksrud.

Han mener likevel at byrådslederen kom helseministeren i møte med koronatiltakene, noe som tyder på at han ikke ville at konflikten skulle eskalere.

– Helseministeren prøvde også å tone konflikten ned. Dette er likevel det heftigste jeg har sett i krig mellom Arbeiderpartiet og Høyre, og stat og kommune under denne pandemien. Det er en nerve her nå, sier Eriksrud.

– Befolkningen er «tiltakstrøtt»

I Oslo ble det innført et påbud om bruk av munnbind på kollektivtrafikken ved trengsel. I tillegg ble det innført et forbud mot innendørsarrangementer med flere enn 50 personer uten faste sitteplasser.

Kommunen valgte imidlertid ikke å høre på anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI når det gjelder å innskrenke innslippet på barer og restauranter til klokken 22. Byrådet innførte heller ikke en maksgrense på fem personer samlet i det private, men holdt grensen på ti personer.

På pressekonferansen sa byrådslederen at Oslo og helsemyndighetene «har vært en smule uenig om hvilke tiltak som bør innføres».

– Er dette nødvendige tiltak?

– Flere av tiltakene som helsemyndighetene anbefalte har vi valgt å ikke innføre. Blant annet at folk ikke skal kunne komme inn etter kokken 22 på utesteder eller at det bare skal være fem i hjemmene. Oslo har taklet dette bra. Vi er villig til å innføre tiltakene som er nødvendig, men vi må samtidig kommunisere med vår egen befolkning. En befolkning som er tiltakstrøtt, sa Johansen.

– Ville du innført tiltakene om helsemyndighetene ikke hadde instruert dere?

– Det er veldig viktig for håndtering av smitten at staten og kommunene står skulder til skulder. At vi har tillitt til hverandre, sa byrådslederen.

– Gikk altfor langt

På pressekonferansen sa byrådslederen at han var «forundret» over Høies utspill og at han mente at helseministeren hadde gått for langt.

– Er det tillit mellom dere nå?

– Ja, selvfølgelig er det tillit. Vi har kommet langt i møte med å innføre tiltak, som vi kanskje ville ha ventet med for å se effekten av tiltakene vi innførte i forrige uke. Det er håndstrekning av hensyn til det, sa Johansen.

– Folk vil at politikerne skal stå sammen om dette, men jeg mener at helseministeren gikk altfor langt når han sa han skulle overstyre Oslo. Det er vi ikke tjent med i dette maratonløpet, sa han.