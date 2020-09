«Staysman» booket 16 konserter i fylla: – Ante ikke hva jeg fikk betalt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den folkekjære artisten Stian «Staysman» Thorbjørnsen er glad for at han har barn som bremser alkoholinntaket når han kommer hjem fra turne.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen har servert Norge den ene rølpete landeplagen etter den andre, og turnert i alle landets kriker og kroker. På veien har det blitt mye øldrikking, og nå har den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren puttet kjærligheten sin for det brune gull ned på papir.

Sammen med ølekspert Jørn Idar Almås Kvig har han gitt ut boka «Øl hele året».

– Hver gang jeg forteller til noen at jeg har gitt ut bok om øl så kaller de det en selvbiografi, ler Thorbjørnsen da han gjester God kveld Norge-studio.

Programleder Niklas Baarli har invitert han for å snakke om øl, men også for å teste artistens smaksløker. I løpet av intervjuet har de blant annet en blindtest av forskjellige typer pils, noe som viste seg å være vanskeligere enn først antatt. Se hele seansen i videovinduet øverst i saken.

ØLHUND: Stian Staysman Thorbjørnsen fikk servert mange typer øl da han gjestet Niklas Baarli og God kveld Norge. Det brakte frem smilet. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Holder igjen foran barna

Thorbjørnsen forteller at han drikker mye da han er på turne, men at det var «verre før i tia».

– Det var en periode i 2011 hvor vi tok lønn i to kasser øl. Da gikk det en kule varmt. Når du i tillegg er blakk og blir mer og mer depressiv, og lønna er øl, da kommer du inn i en usunn rytme, minnes han.

Etter hvert som karrieren har tatt av, og ansvaret har blitt større har det roet seg noe. I tillegg så er Thorbjørnsen veldig glad for at han har to barn.

– Jeg har sagt det litt flåsete før, og det endte opp på forsiden av «Se og Hør». Jeg sa at: «hadde det ikke vært for ungene mine så hadde jeg drukket meg i hjel». Det jeg mente var at det er deilig å ha en naturlig brems i livet. Jeg kan ikke komme hjem fra turne og fortsette å drikke, forteller «Staysman».

I klippet under blir «Staysman» rundlurt av alkoholfritt øl:

Booket 16 konserter i fylla

Under intervjuet med Baarli forteller også «Staysman» en historie om da han i ølrus takket ja til en hel turne Nord-Norge. Han holdt blant annet to konserter i Tana og fikk betalt 2000 kroner.

– Jeg var ikke i stand til å gjøre rede for meg, men jeg fortalte en fyr at jeg alltid hadde hatt en drøm om å turnere i Nord-Norge. Det var en veldig effektiv fyr, og på mandagen etterpå hadde han booka 16 konserter, og jeg ante ikke hva jeg skulle få i lønn engang, forteller han til stor latter fra Baarli.

Sjekk videovinduet øverst i saken for å se hva han fikk betalt for alle 16 konsertene, og flere artige smaksutfordringer.