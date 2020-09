Må registrere gjester: – Glad for at dette blir et krav alle må følge

Oslo kommune holdt mandag kveld pressekonferanse der de informerte om nye koronatiltak i hovedstaden.

Tiltakene var langt mildere enn det regjeringen hadde anbefalt, men det blir påbudt å registrere alle gjester ved serveringssteder.

– Våre kontroller forrige uke viser at rundt 70 prosent at de kontrollerte serveringsstedene har fått på plass et slikt system. Nå innfører vi et påbud om at alle serveringssteder skal ha det, sier Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Brødrene Joppe og Markus Gjelseth driver flere utesteder på Aker Brygge. De er fornøyde etter de nye tiltakene under dagens pressekonferanse.

– For oss er det viktigste at tiltakene regjeringen og Oslo kommune innfører bidrar til lave smittetall, men vi er selvfølgelig glade for å fortsatt kunne ta imot gjester etter klokken 22, sier Joppe.

REGISTERER: Brødrene Gjelseth har registrert alle gjester siden anbefalingen kom fra Oslo kommune. Foto: Kim Bye

De synes det er bra at det nå kommer et påbud om å registrere alle gjester.

– Det forandrer ikke noe for oss. Vi startet registrering av alle gjestene dagen etter dette ble anbefalt av Oslo kommune. Vi er glade for at det nå blir et krav som alle må følge, forklarer Joppe.

Følger ikke regjeringens oppfordring

Oslo kommune innfører ikke en stans i innslipp på skjenkesteder klokken 22, til tross for at regjeringen oppfordret dem om å gjøre dette.

– Jeg er redd for at kortere åpningstider vil føre til flere hjemmefester. På utestedene er det bedre kontroll på smittevernet, sier Raymond Johansen.

Det siste døgnet er det registrert 33 nye smittetilfeller i Oslo.



Flere utesteder har blitt stengt

Oslo kommune sier at det er stor forskjell på hvor flinke utestedene er til å følge smittevernreglene.

I løpet av september har kommunen stengt seks serveringssteder i hovedstaden på grunn av brudd på smittevernreglene.

For en uke siden ba Oslo kommune serveringssteder om å registrere gjestene sine.

Direktør i Næringsetaten i Oslo kommune Gunhild Haugen sier til TV 2 at de totalt har fattet 32 stengingsvedtak, der fem steder er stengt to ganger.

I Oslo blir smittesituasjonen nå beskrevet som «kritisk», og helsemyndighetene sier de har vurdert at tiltakene i hovedstaden ikke er sterke nok, og har oppfordret byrådet til å stramme inn.

Innførte nasjonal skjenkestopp

Helsemyndighetene har i lang tid uttrykt stor bekymring for smittefaren ved utesteder, og 8. august ble det innført nasjonal skjenkestopp fra og med midnatt i hele landet.

Foreløpig har det ikke kommet signaler om at dette vil endres på i nærmere fremtid.

Flere politikere har gått ut mot skjenkestoppen ved midnatt, og mener at det ikke har fungert som koronatiltak.