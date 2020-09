Derfor kan du gjøre et brukt-kupp denne høsten

I vår og sommer ble det meldt om at sportsbutikkene solgte tur- og sportsutstyr som varmt hvetebrød. I høst er det mange gode kjøp der ute, om du følger med.

Sol, sommer og koronarestriksjoner fikk oss nordmenn til å trekke ut i skog og mark som aldri før denne våren og sommeren. Dette førte også til oppsving i salget hos sportsbutikker – og dermed oppsving i tur- og friluftsutstyr på Finn.no.

– I sommer var kajakk på tredjeplass over søkeordene på våre sider, sier Kathrine Opshaug Bakke.

Hun er bruktmarkedsekspert og produktdirektør for FINN torget.

– Jeg tror det handler om at folk har hatt mye mer tid hjemme i sommer. vi har merket stor etterspørsel, og jeg har intrykk av at folk har ønsket å bruke naturen i år, sier Opshaug Bakke.

BRUKT: Produktdirektør for FINN torget har merket at folk har mesteparten har vært hjemme i sommer på aktiviteten på deres sider. Foto: FINN.no

Enorm vekst

Hun forteller at de har opplevd enormt mange kjøp og salg på deres sider i sommer.

– Det var 51 prosent flere annonser ute på FINN Torget i sommer enn det vanligvis pleier å være, sier produktdirektøren.

Opshaug Bakke kan også fortelle at det innen sports- og friluftsutstyr har vært en markant økning så langt i år.

– Sport og fritidsliv har vokst enormt. Det har vært en økning på 30 prosent innen annonser lagt ut av sports- og friluftsutstyr. Det er nok mange som har hatt en rennesanse hva gjelder friluft i sommer, og mange har nok tatt det opp til et nytt nivå, sier hun.

Mange potensielle kupp der ute

Etter en sommer der så mange har utforsket sin indre Lars Monsen, vil man kanskje tro at det nå florerer av ustyr som har blitt veid for lett for en ekte friluftsjel.

– Vi nordmenn har vært verdensmestre i å kjøpe nytt sportsutstyr og sportklær fra før av, så det er ikke noe nytt, sier hun.

Opshaug Bakke tror derfor at det skal være mulig å gjøre noen gode bruktkjøp denne høsten.

– Det vil jo si at det er mye av god kvalitet, som er lite brukt og til salgs for en billigere penge, sier hun.

Hun slår også et slag for å gjøre research før et bruktkjøp.

– Hvis du følger med på en bestemt vare som du er på utkikk etter, vil du jo også se hvordan den prises. Er du tidlig ute på ting kan du slå andre kjøpere på det, sier bruktmarkedseksperten.

Kjøp- og salgstips

Opshaug Bakke har flere tips til hvordan man enten kan selge noe for en fin pris, eller på den andre siden gjøre et godt kjøp.

– Tenk litt utenfor sesong. De gode kjøpene gjør du hvis du planlegger. Det er kanskje ikke da det du er ute etter er mest populært, men prisen kan være gunstig, sier hun.

Og det motsatte gjelder hvis du skal selge noe.

– Nå som høsten er her, er kanskje å selge sykkelen ikke det aller lureste. Det samme gjelder vintersportsutstyr på våren. Selg det heller i sesong, sier Opshaug Bakke.

Gjør et sykkelkupp

Opshaug Bakke i FINN sier de i høst har merket en enorm interesse for sykler.

– Til nå i semptember har det vært 73 prosent flere sykler ute på markedet enn samme måned i fjor, sier Opshaug Bakke.

Hun sier de så den samme tendensen i sommer da det i juli var 90 prosent flere sykkelannonser ute på deres sider.

– Er det noe man skal merke seg, så er det at etterspørselen på sykler begynner å mettes, så kjøper du brukt nå er det nok mulig å gjøre et kupp, sier hun.