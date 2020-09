Omstridt pedovarsler pågrepet av politiet

MMA-profilen Aron Jahnsen er pågrepet av politiet. Jahnsen har de siste månedene reist land og strand rundt i Norge for å varsle nabolag om at det bor overgrepsdømte personer i nabolaget.

Han har også hengt ut overgrepsdømte med navn og bilde i sosiale medier. Jahnsen skal i følge hans forsvarer, Andreas Møller blitt pågrepet av politiet i Lørenskog på anmodning fra Oslo politidistrikt.

Han skal i følge Møller fraktes til Grønland politistasjon.

Bekrefter pågripelse

– Jeg han bekrefte at han er pågrepet, men kjenner ikke bakgrunn for pågripelsen. Jeg vet heller ikke om han er sikret eller tiltalt for noe, sier Jahnsens forsvarer Andreas Møller til TV 2.

I hele sommer har Aron Jahnsen kjørt fra Alta i nord til Lindesnes i Sør, for å eksponere personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, og voldtekt.

– Jeg har eksponert politimenn, kjørelærere, leger, barnehageansatte, politikere, listen bare fortsetter og fortsetter, fortalte Jahnsen til TV 2 i august.

Kontroversiell

Jahnsen har blitt oppmuntret av overgrepofre og pårørende, og har også mottatt økonomisk støtte. Men ikke alle ofrene heier på metodene hans.

En kvinne i 50-årene som TV 2 møtte sa at hun fryktet Jahnsen ville komme til hennes nabolag.

– Jeg har en veldig sterk angst for det. Det forstyrrer hverdagen. At Aron har startet denne turneen sin og utpekt seg selv til å redde oss. Vi har ikke blitt bedt om å bli reddet fra noen, sier hun.

TV 2 har så langt ikke lykkes å få tak i politiet i Oslo eller Øst.

Jahnsen er anmeldt av over 20 personer for hensynsløs adferd.