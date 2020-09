Stor skandale i Counter-Strike – nordmann blant de 37 utestengte

Counter-Strike-høsten har vært preget av en enorm etterforskning av trenere i det profesjonelle miljøet, etter at det ble oppdaget en feil i spillet som gjorde at trenere kunne få oversikt over et kart og se motstandernes posisjoner og bevegelser.

Etterforskningen er fortsatt ikke ferdig, og komitéen som har fått jobben har gått gjennom cirka 20 prosent av de nesten 100 000 opptakene de har tilgang på.

Likevel har de funnet flere store og kjente trenernavn som har utnyttet feilen, blant annet trener i FaZe Clan, Robert «RobbaN» Dahlstrøm, og store navn som Sergey «Starix» Ischuk og Nicolai «HUNDEN» Pedersen.

Mandag formiddag ble en ny liste lagt frem. Den inneholder 37 navn på trenere som nå utestenges, deriblant norske Jasmeet «Rosey» Gill som er tidligere trener for Nordavind DNB. Gill utnyttet feilen i en kamp mot Giants i november 2018.

– Jeg tar all selvkritikk

Gill er altså utstengt i ti måneder etter å ha blitt fersket for å utnytte feilen i spillet. Han sier at han aksepterer utestengelsen, men bedyrer at det ikke ble gjort med hensikt.

Gill sier feilen dukket opp utilsiktet Foto: Tor-Steinar Nastad Tangedal/Gamer.no

– Jeg har for lengst lagt Counter-Strike på hylla, men det stemmer at jeg utnyttet denne feilen i noen runder i en kamp. Det var ikke bevisst, men skjedde automatisk etter at jeg ble med som trener. Jeg tar all selvkritikk, da jeg kunne gått inn og ut igjen for å rette opp i feilen, så her fortjener jeg en utestengelse. Vil også legge til at ingen av mine lagkamerater var involvert på noen som helst måte. Ufattelig dårlig dømmekraft av meg, sier Gill.

Kristian «Akez» Kornbakk var overrasket over nyheten. Foto: Mohammed Barzinje/Good Game

I den aktuelle kampen vant Nordavind 2-1. Kristian «Akez» Kornbakk spilte denne kampen, og da Gamer.no spurte om han hadde fått med seg dette hadde han fortsatt ikke sett listen. Etter å ha forklart til ham hvilken kamp det var snakk om, forteller den tidligere Nordavind-spilleren at han har vært kritisk til Gill tidligere.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg har jo hatt mine spørsmål angående hans integritet når han spilte selv, men jeg tror han fikk denne muligheten tilfeldig siden det bare var et enkelttilfelle, men han nevnte jo aldri at han fikk den så det er jo ikke ideelt for hans del, sier han.

TV 2s ekspertkommentator, Morten «Zeves» Vollan spilte også i den aktuelle kampen. Han var like overrasket som de fleste andre da nyheten ble kjent.

– Jeg visste ikke om feilen før dette ble blåst opp på Twitter for noen måneder siden, så jeg er nok like overrasket som alle andre, forteller han.

Tar avstand

Stein Wilmann, daglig leder i Nordavind sier at de ble meget overrasket mandag formiddag da beskjeden kom.

Stein Wilmann, daglig leder i Nordavind, tar avstand fra det Gill har gjort. Foto: Eivind von Døhlen/Gamer.no

– Det er ikke annet å si enn at vi er like overrasket som alle andre. Spillerne og klubben visste det ikke, og det er trist at «RoSeY» har benyttet seg av feilen, og selvfølgelig noe klubben tar avstand fra. Det er uansett Dennis Rytter som har vært og er coach i vårt lag de siste to årene og han har et plettfritt renome, forteller Wilmann.

– Er du bekymret for at det kan være flere trenere som blir tatt, med tanke på at kun 20 prosent av bevismaterialet er gjennomgått?

– Hvem andre det måtte være har vi ingen tanker om, og går heller ikke rundt og tenker på det. Så vidt jeg forstår har de gått igjennom det viktigste grunnlaget fra tredje nivå og oppover.

- Bra at de blir tatt

Vår mest kjente Counter-Strike-spiller, Håvard «rain» Nygaard som til daglig spiller i Faze fikk også beskjeden om at hans tidligere trener også er utestengt. På spørsmål fra Gamer.no om hva han tenkte om dette, var han tydelig.

Håvard «rain» Nygaard mener straffen på hans tidligere trener er for streng.

– Jeg tenker det er veldig bra at de som faktisk har brukt dette til sin fordel og aktivt kommunisert med laget sitt om fiendenes posisjoner blir utestengt over en lengre periode. Jeg har ikke sett over alle klippene fra ESIC enda så vet ikke hvor mye folk faktisk har brukt den. Det at «Robban» ble utestengt så lenge (fem og en halv måned, journ. anm.) synes jeg er helt latterlig, jeg hadde selv ikke hørt eller blitt fortalt om feilen før det kom opp for to måneder siden, forteller han.

Ikke mulig å gjøre i Telialigaen

Erling Rostvåg, administrerende direktør i Good Game sier at det ikke blir noen etterforskning fra deres side da det ikke har vært tillat med aktive trenere i løpet av kampene før denne sesongen.

– Coaching har ikke vært tillatt i Telialigaen før denne sesongen. Vi kjente til feilen da vi innførte det i 1. divisjon, noe som igjen har gitt krav til at coaches må ta opp alt de ser. De må ta opp lyd fra kommunikasjon med laget også. Det gir grunnlag for å vurdere rare avgjørelser om opptaket skulle bli utilgjengelig eller noe annet skulle oppstå, sier Rostvåg.