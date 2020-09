Daniel (29): – Det begynte som en spøk, men nå sitter jeg her

Slutten av skoledagen nærmer seg, og tredjeklassingene ved Kaland skole gjør seg klare til å dra hjem. Vanligvis ville barne- og ungdomsarbeider Daniel Aleksander Hansen gjort det samme.

Men alt er ikke helt vanlig for Daniel i disse dager.

– Det startet som en spøk, men nå sitter jeg her, flirer den blide 29-åringen.

TV 2 møter ham utenfor det som for øyeblikket er hans nye bolig. Like bak Kaland skole har nordlendingen slått opp et telt.

Aldri slått opp telt før

– Da streiken kom snikende dro jeg en spøk til kolleger om at jeg i så fall måtte gå til innkjøp av telt. Plutselig ble det alvor av det, forteller han.

Det var Bergens Tidende som først omtalte Daniels kreative løsning.

VIL PÅ JOBB: Daniel så på det som uaktuelt la streiken hindra ham i å komme på jobb. På kveldene i teltet blir det mye streaming av fotball og serier, forteller han. . Foto: Chris Ronald Hermansen

Hansen bor på Flaktveit, ca. 30 kilometer unna skolen han jobber ved. Uten førerkort er han avhengig av buss for å komme seg til og fra. Da busstreiken braket løs i Vestland i helgen, tok han grep.

– Jeg har aldri satt opp telt før, så jeg er ikke noen stor friluftsmann, akkurat. Men kanskje det endrer seg nå, ler Hansen.

Rektor trodde det var spøk

29-åringens konstruktive tilnærming til busstreiken har blitt skolens store snakkis. Tredjeklassingene som Daniel har mest med å gjøre synes påfunnet er utrolig kult.

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk vite at han sover i telt bak skolen. Men egentlig er han heldig, for han trenger ikke å våkne så tidlig som vi elever gjør, ler Lotta Amara Ojakwu Faugstad, en av Daniels elever.

KULT: Tredjeklassingene Lotta Amara Ojakwu Faugstad og venninnen Pia Kaland synes det er veldig kult at Daniel sover i telt utenfor skolen deres. - Jeg håper ikke det blir veldig kaldt for ham, sier Pia. Foto: Chris Ronald Hermansen

Rektor ved Kaland skole, og Daniels sjef, Rune Kristiansen, hyller initiativet hans.

– Da jeg hørte om dette, var jeg sikker på at det var en spøk. Når jeg innså at han faktisk gjennomfører, syes jeg det er et strålende initiativ. Det viser at han virkelig har lyst til å komme på jobb, og at han er løsningsorientert, sier rektor Kristiansen.

Støtter sjåførene

Til tross for at livet til Daniel er ganske endret som en følge av busstreiken, er han på ingen måte bitter på de streikende sjåfører.

LITT KALDT: 29-åringen er klar for å bli boende i teltet en stund. Etter én natt innser han imidlertid at sommersoveposen bør byttes ut med noe litt tykkere. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Bussjåførene har pinadø stått på så lenge jeg har levd, og at de ikke har gode vilkår synes jeg ikke er greit. Jeg kan gjerne telte i lang tid, så lenge kravene deres blir innfridd, sier han.

Han er klar på at det også gjelder, selv om streiken skulle vise seg å bli langvarig.

– Jeg er fra nord, så jeg er vant til å ha det kaldt, smiler han.