Brann i Equinor-anlegg ved Hammerfest

– Det er veldig uavklart, sier Finnmark politidistrikts operasjonsleder Leo Johansen til avisen.

Johansen bekrefter til TV 2 at det brenner i Equinors anlegg.

– Det er en turbin som inneholder ganske mye olje som brenner, og slukkearbeidet er i gang.

Politiet skriver på Twitter at det er en fare for at brannen kan spre seg.

– Vi har evakuert alle som er i en utsatt situasjon, sier operasjonslederen.

Politiet har også iverksatt et forbud mot å fly med drone i luftrommet rundt anlegget. Grensen er på fem kilometer.

Bekrefter brann

Anlegget på Melkøya brukes til å omdanne naturgass til flytende naturgass.

Equinors medievakt bekrefter til iFinnmark at det pågår en hendelse ved produksjonsanlegget deres, men medievakten kunne ikke si noe mer om hva som har skjedd.

Den store fakkelen med åpne flammer, til høyre i bildet, fungerer som en sikkerhetsventil, og flammens høyde varierer etter hvor sterkt trykket på gassen som slippes inn er.

Mistet strømmen

iFinnmarks redaktør Geir Håkonsund opplyste til avisen at store deler av Hammerfest var uten strøm.

Strømmen var ifølge avisen borte i om lag fem minutter.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen bekrefter imidlertid til TV 2 at strømmen er tilbake i Hammerfest.

