Derfor legges du til av ukjente kontoer i sosiale medier

Plutselig plinger det i telefonen. Du har et nytt varsel på Facebook. Du går inn i appen og trykker på det røde varselet for å se hvem som har sendt deg en venneforespørsel.

Stadig oftere dukker det opp nyopprettede falske kontoer som vil bli venn med deg på Facebook og Instagram.

Det de har til felles er at de har få følgere, følger mange andre og ofte inneholder et bilde av en lettkledd ung dame.

Torgeir Waterhouse jobber med rådgiving innen datasikkerhet og teknologi. Han tror grunnene til at slike forespørsler tikker inn hos folk er mange.

– Dette er big business. Det noen som gjør dette for å tjene penger, sier Waterhouse.

EKSPERT: Torgeir Waterhouse har god kjennskap til hvordan personene bak falske kontoer på sosiale medier opererer. Foto: Edvard Ertesvåg / TV 2

Vanskelig å spore opp avsender

Ja, for hvem er det som egentlig står bak slike kontoer? Waterhouse sier det ofte er profesjonelle bransjer som jobber tett opp mot akkurat dette.

– Det er som regel en form for organisert ulovlig aktivitet som ligger bak. De er noen som på et eller annet vis vil misbruke regelverkene til de sosiale mediene, forklarer han.

Han sier de opererer som normale bedrifter.

– De jobber som ordinære bedrifter. I all hovedsak fungerer de som helt normale selskaper som analsyerer og tilbyr tjenester, sier Waterhouse.

Han forklarer at det kan ligge avanserte datasystemer bak.

– De lager programvarer som igjen lager kontoer på de ulike sosiale mediene. Dette skjer da automatisk, og da også med bilde og en generisk tekst, siert han og fortsetter:

– De knytter seg til kontoer der de kan tjene mest penger. Rike land kan være attraktive, men ikke nødvendigvis, sier han.

Vanskelig å få bukt med

– Ofte stammer de fra land der dette er vanskelig å spore opp. Internettet kjenner ingen landegrenser for deg og meg, og heller ikke for denne type virksomhet, sier Waterhouse.

Dette gjør at den kan være vanskelig å gå etter disse kontoene.

– De kriminelle sitter langt unna, og der gjelder ofte andre lovverk enn der kontoene dukker opp, sier han.

Han forklarer at de ulike sosiale mediene har systemer som forsøker å fange opp falske kontoer.

Stadig vekk rapporteres det om at Facebook har slettet mengder av falske profiler, men ifølge Waterhouse er er det en vanskeliger jobb en man skulle tro.

– Dette er en lek mellom katten og musen. Facebook jobber stadig vekk med systemene sine for å fange opp denne typen konter, men plutselig finner de som står bak kontoene nye måter å lage mengder nye kontoer på i hopetall, sier Waterhouse.

Han sier at det nå kan se ut til at de igjen har funnet en ny måte å unngå de sosiale medienes sperringer på.

– Når vi får en oppblosmtring slik som nå, så har de kommet seg rundt sperringene. Plutselig finner de en ny måte å lure systemet på, sier han.

Dette er de ute etter

Man tenker kanskje at det å bli venn med noen på Facebook eller følge noen på Instagram ikke har en voldsom verdi. Waterhouse sier det er flere ulike ting folkene bak de falske kontoene er interessert i.

– Det er snakk om å få tak i vennelister, det kan være forsøk på å opprette kontakt for å svindle eller å reklamere, sier han.

Han legger til at det ofte kan dreie som lenker ut av det sosiale mediet og til usikre nettsider.

– For at dette skal være lønnsomt, må det et viss volum til. Dette er noe som gjøres for å tjene penger, sier Waterhouse.

Han sier at det å få en venneforespørsel i seg selv fra en av disse kontoene ikke er et problem, men at det er form for å lokke en videre.

– Det er snakk om et første steg. Det å oppnå kontakt med noen for å bruke det til å spre seg videre til dine venner igjen. For noen er det et mål å svindle deg, kanskje over tid, sier han.

Hvordan kan du avsløre dem?

Det er flere måter en kan avsløre disse falske kontoene. Torgeir Waterhouse tror mye handler om å bruke sunn fornuft.

Det er nesten uten unntak generiske. Man må spørre seg om dette er reelt. Er det noen grunn til at en person du ikke kjenner tar kontakt? sier han.

Han sier også at kontoene ofte er lette å kjenne igjen.

– De har ofte profilbilde av en lettkledd dame, og kontoen har få følgere, sier Waterhouse.

Han legger til at det er det noe som ser ut til å være for godt til å være sant, er det som regel det.

– Vær våken og bevisst. Får du en slik forespørsel bør du rapportere og slette den. Det er mye mindre krevende å lage noe som ser seriøst ut og profesjoenlt ut på nett, sier Waterhouse.