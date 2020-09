Sykkelkometen mottar kjærlighetsmeldinger: – Det skjer oftere og oftere

Se sykkelrittet La Fléche Wallonne på TV 2 og Sumo onsdag fra klokken 14:00.

2020 har vært et kanonår for Marc Hirschi. For etter én etappeseier i Tour de France og nylig bronse under sykkel-VM i Italia har karrièren for alvor skutt fart for den 22 år gamle sveitseren.

Det har gjort at innboksen hans i sosiale medier har gått varm.

– Når jeg gjør et godt løp, er det mange tilbakemeldinger, sier 22-åringen ifølge Blick.

Antall besøkende på kontoen hans har eksplodert sammenlignet med for to måneder siden.

Etter sveitserens prestasjoner i Tour de France har det haglet inn tusenvis av meldinger på hans Instagram-profil.

Mottar meldinger fra unge kvinner

22-åringen legger ikke skjul på hvem han liker best å få tilbakemeldinger av.

– Jeg synes det er vakrest når eldre mennesker eller barn skriver til meg. Tekstene er ofte veldig søte, påpeker sveitseren.

Men også unge kvinner skriver til ham – og ofte er det kjærlighetsmeldinger som tikker inn i innboksen. Selv har han en avslappet holdning til meldingene og sier at det er en del av virksomheten.

– Det skjer oftere og oftere, sier Hirschi.

Har vist seg fram i 2020

Og det er kanskje ikke så rart, for 2020 har virkelig vært et gjennombruddsår for 22-åringen.

VM-vinner Julian Alaphilippe med Marc Hirschi. Foto: Marco Bertorello

Først vant han den 12. etappen med et soloangrep i Tour de France, før han slo tidligere verdensmester Michail Kwiatkowski, Jakob Fuglsang og Promiž Roglič da han vant bronse i sykkel-VM.

– Nå fortsetter det, og mitt neste store løp er Fléche Wallonne på onsdag. Det er veldig hyggelig selv nå, men jeg vil nyte tiden etter sesongen for å forstå hva jeg har gjort, sier Hirschi til Cyclingnews.

Sveitseren kommer til å være en del av Team Sunweb Classics-team de neste ukene, og kjøre Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem og Flandern rundt.

