Petter Northug selger luksusbil

Bilen til Petter Northug ligger nå ute til salgs på Finn og selges for 1,75 millioner kroner.

Nardo Bil bekrefter til TV 2 at det er Northugs bil.

– Vi solgte bilen til Petter Northug opprinnelig, og da er det naturlig at vi også selger den igjen, sier konsernleder Rune Wang-Henrichsen i Nardo Bil.

Bilen er en Jaguar F-TYPE med 575 HK og en toppfart på 322 km/t. Det var i denne bilen Petter Northug ble målt da han råkjørte i 168 km/t i en 110-sone torsdag 13. august i år.

Northug ble stoppet på E6 ved Ullensaker. Deretter dro politiet hjem til den tidligere skiløperen, og der fant de 10 gram kokain.

På en pressekonferanse uken etterpå erkjente Northug at han over tid har hatt et rusproblem som har vedvart over tid.

SELGES: Dette er bildet som dukker opp først i Finn-annonsen. Foto: Nardo Bil

Selv om målingen viste at han kjørte i 168 km/t i 110-sonen, erkjente trønderen også at han på et tidspunkt kjørte i over 200 kilometer i timen i 80-sonen.

– Jeg var også dum nok til å filme det, innrømmet Northug.

Dersom den høyeste hastigheten blir lagt til grunn, er det sannsynlig at han må i fengsel, mener flere advokater.

Northug var på Trysil for å være instruktør på en sommerskiskole i dagene før han ble tatt av politiet. Da var på vei fra instruktørjobben han ble stoppet.

Til samarbeidspartnere og sin egen omgangskrets har Petter Northug sagt at han ikke brukte rusmidler da han på kvelden ble stoppet i fartskontroll, fikk TV 2 opplyst fra flere kilder.

I disse dager jobber politiet med å ferdigstille et såkalt påtalevedtak. Når dette er gjort, vil det være klart for rettssak.