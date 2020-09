Så mange utesteder har blitt stengt i Oslo i september

Helsemyndighetene har hele veien uttrykt stor bekymring for smittefaren ved utestedene, og 8. august ble det innført nasjonal skjenkestopp fra og med midnatt i hele landet.

Foreløpig har det ikke kommet signaler om at dette vil endres på i nærmere fremtid.

I Oslo blir smittesituasjonen akkurat nå beskrevet som «kritisk». Helsedirektør Bjørn Guldvog og helseminister Bent Høie sier de har vurdert at tiltakene i hovedstaden ikke er sterke nok, og oppfordrer byrådet til å stramme inn.

– Mindre alvorlig

Dersom Helsedirektoratet får det som de vil, vil det få betydning for utelivet, og innslipp på utestedene vil stanses klokken 22.

Direktør i Næringsetaten i Oslo kommune Gunhild Haugen sier til TV 2 at basert på observasjoner og kontroller opplever at de fleste virksomheter fortsatt ivaretar smittevern på en god måte.

– Samtidig har vi etter sommeren erfart at gjester og til dels virksomheter har tatt smittevern mindre alvorlig, sier Haugen.

I løpet av september har de stengt seks serveringssteder i hovedstaden på grunn av brudd på smittevernreglene.

Flere ble stengt

– Totalt har vi fattet 32 stengingsvedtak. Det er fem steder som er stengt to ganger, sier Haugen.

Direktøren sier det er brudd på avstandsreglene som oftest går igjen.

– Noen er veldig flinke, mens andre må veiledes i stor grad. Der det er nødvendig for å bidra til smittevern, fatter vi stengningsvedtak, sier Haugen.

Hun opplever at de fleste er samarbeidsvillige.

– De aller fleste steder tar godt imot kontrollørene våre, tar gjerne imot vår veiledning og ønsker å gjøre en best mulig smitteverninnsats.

Helseminister Bent Høie roser hovedstaden for å gjennomføre kontroller.

– Det er behov for å intensivere dette arbeidet, ikke bare mot utestedene men også mot andre arrangementer, sier Høie.

– Avhengig

Helseministeren sier at han forståelse for at pandemien er en krevende situasjon, men understreker at Norge er at annerledes-land i positiv forstand.

– Vi har mye mindre inngripende tiltak enn de fleste andre land. Det er noe vi kan ta vare på, men da er vi avhengig av at vi er alle er flinke og overholder de generelle rådene, og at en lokalt slår ned lokale smitteutbrudd. Klarer vi dette, vil Norge fortsatt være en av de mest åpne landene i Europa, på tross at vi har en pandemi, sier Høie.