– Jeg er ikke med for å være turist

Leo Skiri Østigård (20) har tidligere meldt at han er klar for landslaget. Mandag kom beskjeden han har ventet på.

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck hadde laget plass til to debutanter da han mandag formiddag tok ut Norges landslagstropp.

Bodø/Glimt-spiller Jens Petter Hauge og Coventry-spiller Leo Skiri Østigård fikk begge plass i troppen som skal representere Norge i skjebnekampen mot Serbia, samt Nations League-kampene mot Romania og Nord-Irland.

Skiri Østigård har i likhet med Hauge gått trappetrinnene fra Norges G16-landslag helt opp til A-landslaget. Forrige sesong imponerte han på utlån til St. Pauli i Bundesliga 2 i fjor. Også denne sesongen ble han lånt ut fra Brighton som eier ham, og har imponert i de tre første kampene for Coventry i Championship.

Han satt i lagmøte med resten av Coventry-spillerne da utakket ble offentliggjort, og visste ikke at han var med.

– Så gikk jeg ned og sjekket mobilen etterpå, og da var det en haug med meldinger. Da skjønte jeg at det var A-landslaget. Så det er selvfølgelig kult, og har jeg hatt en drøm om å bli med. Det er første gang for meg, så det er selvfølgelig stort. Jeg er glad for det, sier Østigård til TV 2.

– Jeg er ikke her for å være turist

Samtidig har midtstopperen følt at han har vært i en posisjon der han burde være med. Noe han også gjorde klart da han snakket med TV 2 etter sesongen i St. Pauli.

Slik sett var uttaket noe forventet for unggutten.

– Ja, jeg forventer å bli tatt ut når jeg spiller på et nivå som er høyere enn det de andre i den posisjonen gjør. Jeg ser ikke noen grunn til at jeg ikke skulle være med. Jeg har gjort det ganske bra her i tre kamper på rad, og spilte i Bundesliga 2 i fjor som også er høyt nivå. Ser man på ligarangering og sånn er det nummer seks i Europa, omtrent, sier 20-åringen og legger til:

– Og ser man på norsk eliteserie, er det ranket som 25. Jeg føler at jeg har noe å bidra med. Det er sånn jeg tenker på det. Jeg er ikke her for å være turist, og vil selvfølgelig bidra og spille så fort som mulig, sier han.

20-åringen understreker imidlertid at han ikke forventer å gå rett inn på laget i skjebnekampen mot Serbia, men øyner mulighetene i Nations League mot Romania og Nord-Irland. Særlig med tanke på at det er et tettpakket kampprogram.

– Jeg forventer ikke at jeg skal rett inn og spille, selvfølgelig. Men de to andre kampene kan være en mulighet og sjanse for å spille. Og den skal jeg selvfølgelig ta hvis jeg får den, sier Østigård.

Trives godt i sin nye klubb

Åndalsnes-gutten er eid av Brighton og har ett år igjen av kontrakten med Premier League-klubben. Han vil ikke se for langt frem i tid, og heller konsentrere seg om å gjøre det best mulig for Coventry.

Hittil trives han godt. Han har markert seg som et offensivt våpen på dødball, og stanget blant annet en heading i tverrliggeren i helgen.

– Det er en veldig fin klubb. De spiller fin fotball, og det er god utvikling for meg. Jeg får ikke kun testet meg defensivt, vi spiller oss ut og kan bli enda bedre med ball òg. Man får mye å jobbe med, forklarer Østigård.