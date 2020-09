Elisabeth «Bettan» Andreassen: – Vær så snill, jeg ber på mine knær

Bettan er på vei til Folketeateret hvor hun spiller i musikalen «Chess». Hun går inn på trikken og blir fortvilet over hva som møter henne.

– Det var så få folk som brukte munnbind, spesielt nå som det er bussstreik. Jeg tittet rundt og tenkte: «Er det mulig liksom, kan ikke være mer enn 15 prosent med munnbind»? forteller en oppgitt Andreassen.

Fortviler

Hun forteller at de har spilt «Chess» for 200 publikummere i en måned, men ekstra strenge tiltak, og at det derfor stikker godt når det virker som at folk ikke bryr seg om smittevernstiltakene.

– Vi gjør så mye for at dette skal fungere. Vi holder en meter, vasker og spriter oss og vi bruker munnbind. Også kommer man ut også ser man at folk ikke skjønner alvoret, sier hun og fortsetter:

– Byen kan stenges og det kan føre til færre publikummere i salen, i verste fall ingen. Og det er jo ikke økonomisk for noen, forteller hun.

– Vær så snill

Andreassen forteller at hun tenker på helsearbeiderne som står på hver eneste dag og de gamle som er utsatt i tillegg til kulturbransjen som så vidt står på beina.

– Please, kan dere være så snille å ta dette på alvor? Det er ikke farlig å ta på seg et munnbind, ha respekt for hverandre. Jeg ber på mine knær, hvert fall ta på munnbind, ber hun.

Andreassen forteller at planen er å spille til 19. desember og at hun takker produksjonen som har gjort alt de kan for at de kan spille.

– Nå kommer det snart en ny pressekonferanse, så vi får se hva som skjer. Vi kan ikke spille for 50 publikummere, avslutter hun.